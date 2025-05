Ile Maurice: Partagés entre devoir civique et déception

À Vacoas-Phoenix, les électeurs des Wards 1 et 3 se sont déplacés en nombre variable hier pour les élections municipales. Si l'ambiance est restée calme dans les deux circonscriptions, l'affluence a connu un pic dans l'après-midi, notamment à l'école d'Henrietta. Entre présence de figures politiques et critiques sur les promesses non tenues du pouvoir en place, les attentes des votants restent élevées.

Le Ward 1 compte 15 067 électeurs. Les centres concernés sont : Jean Paul II RCA, Glen Park Municipal Multipurpose Complex, Glen-Park Sports Complex, La Marie Community Centre et Henrietta Government School. Selon les observateurs, cette dernière est souvent celle qui enregistre le plus fort taux de participation à chaque élection municipale. Hier matin, à 8 heures, 191 électeurs avaient déjà accompli leur devoir civique dans ce ward. Au fil des heures, l'affluence a progressivement augmenté, Certains candidats étaient présents, accompagnés de leurs leaders politiques. À l'entrée de la cour de l'école, des fauteuils roulants étaient mis à disposition pour les personnes à mobilité réduite.

Durant la journée, l'école d'Henrietta a vu défiler plusieurs figures politiques, notamment Joanna Bérenger, junior minister à l'Environnement, ainsi que Nando Bodha, co-leader de Linion Moris, venus soutenir les candidats de leur parti respectif. À partir de 14 heures, un net engouement s'est manifesté, les électeurs se déplaçant en nombre pour voter. Pour Jeevan Dhoorbul, de Linion Moris, l'après-midi était le moment où les gens venaient voter. Il s'est dit confiant que les résultats ne seraient pas en faveur de l'Alliance du changement, mais plutôt des candidats capables de travailler en équipe une fois élus.

À 17 heures, heure de la fermeture des bureaux de vote, 1 579 électeurs sur 5 186 inscrits avaient voté à l'école d'Henrietta, centre retenu pour la proclamation des résultats. Cela, alors qu'à 8 heures du matin, seuls 69 électeurs s'y étaient déplacés. Dix candidats, issus de divers partis politiques et indépendants, étaient en lice dans ce Ward.

Critiques marquées au Ward 3

L'ambiance était également calme et détendue durant toute la journée d'hier au Ward 3, dont le centre principal pour la proclamation des résultats était La Visitation Roman Catholic Aided School. Certains électeurs venaient seuls, d'autres en famille. Le Ward 3 regroupe plusieurs établissements scolaires utilisés comme bureaux de vote : Madho Gopaul Government School (6 026 électeurs), J. T. Ramsoondur Government School (5 256), MGSS Solférino (2 258) et La Visitation RCA School (1 557). Le Ward compte ainsi un total de 15 097 électeurs. Sur 15 097 électeurs, 4 544 personnes avaient voté à 17 heures.

Si l'ambiance était paisible, certains votants n'ont pas hésité à exprimer leur mécontentement après six mois de gouvernance de l'Alliance du changement. «Depuis que ce nouveau gouvernement est en place, je n'ai vu aucun changement. Aucune promesse n'a été tenue : ni l'internet gratuit ni les médicaments ni l'abolition du poste de vice-président de la République», a déploré Michaël, venu voter avec Sabrina, elle aussi du même avis. Ils espèrent toutefois que les nouveaux élus pourront apporter de véritables changements à Vacoas, une ville qui, selon eux, stagne depuis une dizaine d'années.

Malgré un emploi du temps chargé, Mohammad Adil Hosseny a pris le temps de voter avant midi. «C'est la première fois que je participe aux élections municipales. Ces dix dernières années, nous n'avons pas pu voter», a-til dit. Il espère que les élus tiendront leurs promesses. Il a confié ne pas avoir choisi son candidat à l'avance : «J'ai pris ma décision une fois dans l'isoloir», a précisé l'entrepreneur.

Same day counting ? Pas au courant

Drôle de contraste. Vers 15 heures, alors que le fort taux d'abstention se précise, une électrice ayant mis un point d'honneur à accomplir son devoir civique se lamente. Nous sommes dans la cour de l'école Aryan Vedic, dans le Ward 2. Une enceinte où le personnel mobilisé par la commission électorale et la police constitue la seule présence sur place. Les électeurs arrivent au compte-gouttes. Cette électrice trouve bien dommage qu'après dix ans, les citadins n'aient pas exercé le droit de vote récemment retrouvé. Sauf qu'au détour d'une phrase, on comprend qu'elle n'est pas au courant que le same day counting a été mis en place pour ces élections municipales. Son cas ne serait pas isolé. Tout comme celui de ces électeurs qui, bien qu'assidûment branchés sur les réseaux sociaux, également source d'information, ignoraient que le dimanche 4 mai était jour de scrutin dans les villes.

L'ampleur du désintérêt est tout aussi palpable dans le Ward voisin. À 15 heures, le MITD de Clairfonds, dans le Ward 4, affiche 104 votants sur 2 746 électeurs inscrits. Devant l'école, un léger frémissement dans la rue étroite. Un mince filet d'électeurs se manifeste, alors que c'est le calme plat dans les rues adjacentes. Pas de sonos poussées à fond. Peu de folklore électoral, en dehors des tentes où l'on peut consulter les listes d'électeurs.

Entre ras-le-bol, espoir et envie d'y croire...

Si à Camp-Fouquereaux et à Phoenix, le travail de terrain entrepris par les candidats semblait avoir payé en raison du «fort» taux de votes reçus comparé aux autres centres mis à la disposition des habitants des Wards 5 et 6, ils étaient nombreux à concéder que le taux d'abstention était le grand gagnant de ces municipales et que le message est clair : «Bizin travay ek redonn lespwar bann sitadin.»

Sur les 12 866 électeurs que recense le Ward 5, ils étaient 3 285 (28 %) à avoir accompli leur devoir civique à la St-Paul RCA, à la Phoenix Government School, au National Women Development Centre, au collège d'État sir Abdool Raman Osman et au Petit-Camp Municipal Multipurpose, hier. Dès l'ouverture des centres de votes, les agents et candidats de l'Alliance du changement étaient au taquet et très présents dans les artères principales menant vers les bureaux de votes. Grandement actifs sur le terrain, les Nouveaux Démocrates ne doutaient pas de ce qui, disaient-ils, était couru d'avance.

Au Ward 6, ce sont 4 964 électeurs sur les 17 733 qui ont fait le déplacement hier dans l'espoir de voir enfin les projets en suspens se concrétiser ou ne serait-ce qu'un peu de nouveauté. Les bureaux de vote étaient les suivants : Mesnil Government School, Highlands Government School, Belle-Terre Multipurpose Complex, Cinq-Arpents Community Centre, Shri Shamboonath Government School et Hermitage Community Centre soit un taux de participation de 27,99 %.

C'est au cours de la journée, comme l'avaient prédit les habitués, que l'affluence a vraiment débuté. Aux alentours de 14 heures, les votants ont afflué en nombre, mais l'engouement est de nouveau retombé environ deux heures plus tard, soit peu avant la fermeture des bureaux de vote.