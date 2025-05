Cote d'Ivoire: Métiers du bâtiment - Plus de 1500 jeunes candidats pour 1000 places de formation gratuites à Yopougon

L'espoir d'un avenir professionnel solide se concrétise pour de nombreux jeunes Ivoiriens. À l'initiative du ministère de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, à travers la Direction de l'Apprentissage et de l'Insertion professionnelle (DAIP), une campagne de recrutement a attiré plus de 1500 jeunes désireux de se former dans dix métiers du bâtiment.

L'objectif : former gratuitement 1000 jeunes, âgés de 16 à 40 ans et ayant au minimum le niveau CM2, au Centre de Formation par Apprentissage (CFA) de Yopougon-Siporex, premier établissement du genre en Côte d'Ivoire. La formation, qui débutera en juin, s'étalera sur neuf mois - trois mois de cours théoriques et six mois de stage en entreprise - et sera sanctionnée par un Certificat de Qualification Professionnelle (CQP).

Parmi les métiers proposés figurent : électricien du bâtiment, maçon, carreleur, agent de froid et climatisation, peintre en bâtiment, menuisier-charpentier, menuisier-coffreur, plaquiste, ferrailleur et installateur sanitaire.

Pour Audrey Djékou, 24 ans, venue de Yamoussoukro, ce projet est une véritable opportunité de reconversion : « Depuis petite, je rêve de devenir électricienne. Après mon BTS en comptabilité, je vois cette formation comme une seconde chance. »

Même enthousiasme chez Ghislain Thomas Kouassi, 35 ans, commerçant en ligne à Yopougon-Niangon : « Avec seulement le CEPE, c'est difficile de trouver une stabilité. Cette initiative du gouvernement nous permet de rebondir. »

Jean François Yao Akoua, 21 ans, bachelier résidant à Abobo, vise quant à lui une spécialisation en peinture en bâtiment. Il y voit un moyen de s'éloigner de l'oisiveté : « Ce projet peut sortir de nombreux jeunes des vices sociaux. J'invite mes pairs à saisir cette chance. »

Le directeur de la DAIP, David Tuo, a souligné l'ambition de cette formation orientée vers l'insertion professionnelle immédiate : « Une prospection des postes d'apprentissage a été effectuée en amont auprès des entreprises partenaires. L'engouement observé tout au long de la semaine est très prometteur. »

Il a également lancé, au nom du ministre N'Guessan Koffi, un appel aux entreprises du secteur immobilier à venir recruter au sein du CFA de Yopougon, où seront formés des techniciens qualifiés.

D'après Moussa Dembélé, point focal du projet, les 1000 jeunes sélectionnés seront répartis équitablement - 100 par métier - et organisés en quatre cohortes de 250 personnes, chacune comprenant 25 apprentis par spécialité.