Afrique de l'Ouest: Dakar, hôte de la cinquième Assemblée générale des CERAO

Dakar — La capitale sénégalaise accueille, à partir de ce lundi et jusqu'au 12 mai, la cinquième Assemblée générale des conférences épiscopales réunies d'Afrique de l'Ouest (CERAO-RECAO), a-t-on appris de l'église sénégalaise.

La rencontre est placée sous le thème : "Pour une église synodale et autonome au service de la justice et de la paix en Afrique de l'Ouest", et sous la présence effective de Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président de la République du Sénégal, précise la source.

Plus d'une centaine de dignitaires, ecclésiastiques, évêques et archevêques anglophones, lusophones et francophones, issus de 16 pays du continent prendront part aux travaux.

Une messe d'ouverture est prévue, mardi, à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar, la messe de clôture au sanctuaire marial de Poponguine, dimanche à partir de 10 heures.