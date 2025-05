Afrique: Prix Marc-Vivien Foé 2025 - Habib Diarra, Evann Guessand et Achraf Hakimi sont les trois finalistes

Les trois finalistes du Prix Marc-Vivien Foé sont connus : le Sénégalais Habib Diarra, l'Ivoirien Evann Guessand et le Marocain Achraf Hakimi, par ordre alphabétique, sont les derniers à briguer la succession du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang.

Qui sera désigné le meilleur joueur africain de la saison 2024-2025 cette année ? Réponse le 12 mai prochain pour connaître le gagnant qui sera annoncé sur les ondes de RFI et sur les sites internet rfi.fr et france24.com. En attendant, présentation par ordre alphabétique des trois finalistes.

Habib Diarra, milieu de terrain (Strasbourg/ Sénégal)

À Strasbourg, cette saison, la jeunesse a pris le pouvoir et le brassard. Habib Diarra est le plus jeune capitaine de Ligue 1, à 20 ans. Une évidence en interne, dès l'entame de la saison, selon le coordinateur sportif du club alsacien et ex-Lion de la Teranga, Kader Mangane. « Malgré son jeune âge, c'est sa troisième saison à Ligue 1. Par rapport à notre groupe très jeune, Habib était le seul joueur expérimenté malgré son jeune âge. Formé au club, il incarne aussi les valeurs du club, du groupe, avec un très bon état d'esprit. »

Une joie de vivre qui fait la force d'un groupe strasbourgeois cosmopolite, où Habib Diarra, passé par Mulhouse dans son enfance, apparaît comme un local de l'étape. Milieu défensif, travailleur et polyvalent, il occupe aussi plus de place en sélection, à l'image de ses trois buts en novembre dernier, preuve de sa capacité à transférer les attentes autour de son capitanat en club jusqu'au niveau international.

Evan Guessand, attaquant (Nice/ Côte d'Ivoire)

Du haut de son mètre 88, Evan Guessand plane enfin sur la Ligue 1. À bientôt 24 ans, cet enfant de la balle, fils et frère de footballeur, confirme les attentes placées en lui par ses formateurs niçois. Ses statistiques ne disent pas tout. Il y a aussi cette présence, ce danger qu'il fait peser sur les défenses. « C'est un joueur qui a énormément progressé, qui s'est imposé vraiment comme un leader d'attaque, note Patrick Juillard, consultant dans l'émission Radio Foot Internationale. Il a pu jouer sur un côté ou au poste d'avant-centre, dans les deux cas, il a été très impactant. Il a montré des qualités physiques, parce qu'il est puissant, de vitesse et aussi d'efficacité, qu'il a beaucoup améliorée depuis ses débuts ».

Un déclic mental aussi. International ivoirien depuis l'été dernier, Evan Guessand a trouvé un équilibre, un cadre idéal pour s'exprimer. « Il a trouvé un coach (Emerse Fae) plus offensif qui lui a fait confiance. Maintenant, il a atteint une certaine forme de maturité, même si, à mon avis, il peut aller plus haut encore. »

Achraf Hakimi, défenseur (Paris SG/Maroc)

Le Parc des Princes s'est habitué à scander son nom. Cette saison, Achraf Hakimi a notamment marqué face au PSV Eindhoven et Aston Villa en Ligue des champions. Logique selon le défenseur marocain arrivé en 2021 au PSG qui est désormais un cadre de son équipe. « J'ai plus de responsabilités, je suis l'un des capitaines de l'équipe. Je prends ce rôle à coeur, sûr et en dehors du terrain. Si on a besoin de moi, je suis là. »

Lorsque Marquinhos est absent, c'est à l'ancien Madrilène que Luis Enrique confie le brassard de capitaine. Aujourd'hui, Hakimi est un prétendant naturel au prix Marc-Vivien Foé. Éric Rabesandratana, consultant pour Radio Foot Internationale, en a fait son favori. « Dans son comportement, il a la tête d'un gagnant. Dans ses performances sportives, dans son état d'esprit, dans son implication, c'est un autre Hakimi. Pour moi, il mérite 100 fois d'avoir ce titre. C'est incontestable. »

Deuxième du classement l'an passé, le Marocain pourrait cette fois rafler le trophée. Il succéderait notamment à ses compatriotes Sofiane Bouffal et Marouane Chamakh, premier lauréat en 2009.