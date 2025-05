Sénégal: Week-end des Lions à l'étranger - Edouard Mendy champion d'Asie et meilleur gardien du tournoi

Dakar — Vainqueur de la Ligue des champions d'Asie avec Al-Ahli (Arabie Saoudite) et désigné meilleur gardien de la compétition, Édouard Mendy est l'un des footballeurs sénégalais les plus en vue ce week-end dans les championnats étrangers, avec Boulaye Dia et leurs compatriotes Malick Mbaye, Famara Diédhiou, Cheikh Sabaly, Aliou Badji et Arouna Sangante, buteurs avec leurs clubs.

En remportant la Ligue des champions d'Asie, contre le club japonais du Kawasaki Frontale (2-0), Edouard Mendy est entré un peu plus dans l'histoire du football africain et mondial, avec au moins un titre continental majeur sur trois continents différents. Il est devenu le seul joueur sénégalais à détenir ce palmarès.

Le portier de 33 ans est aussi vainqueur de la Ligue des champions d'Europe avec Chelsea (Angleterre) en 2021 et de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal, en 2022.

L'ancien gardien de but de Rennes et Reims (France), a terminé, à chaque fois, meilleur portier des tournois remportés dans sa carrière. Il a été meilleur gardien de la Ligue des champions 2021, de la CAN 2021, de l'année (The Best FIFA Football Awards, 2022) et meilleur gardien de la Ligue des champions d'Asie 2025.

Son compatriote de la Série A italienne, Boulaye Dia, s'est aussi illustré en offrant la victoire à son club, Naples. L'attaquant des Lions a inscrit, dès la première minute, l'unique but de la rencontre de la 35e journée contre Empoli. Dia marque ainsi son 9e but de la saison dans le championnat italien.

D'autres sénégalais de la Ligue 1 française ont aussi été bien en vue ce week-end notamment Arouna Sangante, buteur pour Le Havre contre Auxerre. Son équipe s'est imposée, 2-1, lors de la 32e journée.

Strasbourg de Habib Diarra s'offre le champion, Paris Saint-Germain, 2-1. Diarra est passeur décisif sur le 2e but signé par le Français Felix Le maréchal.

Sans Lamine Camara suspendu pour cumul de carton, et Krepin Diatta qui a démarré le match sur le banc, Monaco (2e) est venu à bout de Saint-Etienne (3-1). L'autre sénégalais Stéphanois de ce match Ibrahima Wadji est entré en deuxième période.

Rennes (11e) De Habib Bèye alterne les bonnes et les mauvaises performances, le club de l'ancien défenseur des Lions s'est incliné pour la deuxième fois de suite contre Toulouse (1-2), après autant de succès consécutif.

Le portier sénégalais de Reims, Yehvann Diouf n'a pas pu, cette fois, éviter une contre-performance à son équipe. Les Rémois ont perdu, 1-0, contre Nice. Reims, 13e était sur une série de trois matchs sans défaite.

Les sénégalais de la Ligue 2 sur une belle dynamique

En Ligue 2 française, l'attaquant de 21 ans d'Amiens, Malick Mbaye, est buteur et double passeur décisif, lors de la victoire (4-2) de la 33e journée, contre Pau FC de Pathé Mboup.

De son côté, Aliou Badji qui a été deux fois dernier passeur décisif lors des deux dernières journées avec le Red Star, s'est mué, cette-fois, en buteur. Badji a ouvert le score contre Caen (1-1).

Ses compatriotes, Famara Diedhiou et Henri Saivet, qui évoluent dans le même championnat avec Clermont, sont respectivement buteurs et passeurs décisifs contre Annecy. Leur équipe s'est imposée 3-2.

A Metz (3e), Cheikh Sabaly a marqué le 3e but de son équipe sur pénalty, lors du spectaculaire match nul contre Rodez (3-3).

En Premier League anglaise, Chelsea de Nicolas Jackson (titulaire) à battu, 3-1, le champion, Liverpool, lors de la 35e journée.

Le Sénégalais double buteur, cette semaine en demi-finale aller de la Ligue conférence, est resté muet, lors de cette rencontre. Jackson est remplacé à la 72e mn par l'Anglais Jadon Sancho.

Les Blues infligent une troisième défaite de la saison à Liverpool et s'offrent une belle victoire dans la course à la Ligue des champions. Chelsea, cinquième, compte le même nombre de points (63) que New Castle. Manchester City est troisième avec 64 points et Arsenal deuxième avec 67 points

Les autres sénégalais de la Premier League, Iliman Ndiaye et Idrissa Gana Gueye (Everton) titulaires ont fait match contre l'une des équipes reléguées Ipswich (2-2).

Ismaël Sarr et Crystal Palace vont affronter, lundi, Nottingham Forest à 19h au Selhurst Park Stadium, à Londres.

En Serbie, Chérif Ndiaye de l'Étoile rouge de Belgrade s'est bien illustré, lors du match de la 34e journée contre TCS. L'attaquant des Lions a d'abord manqué un pénalty, puis inscrit un but refusé pour position illicite avant de délivrer une passe décisive pour l'égalisation de son équipe (1-1).

L'Étoile rouge de Belgrade, déjà vainqueur du championnat serbe, a fini par s'imposer, 2-1 face à TCS.