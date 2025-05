Cameroun: Sam Séverin Ango poursuit CFOOT - Plainte pour diffamation dans le football camerounais

Le journaliste camerounais Sam Séverin Ango a annoncé, le 5 mai 2025, son intention de poursuivre en justice le média CFOOT spécialisé dans le football - pour « campagne injurieuse » à son encontre. Dans une publication Facebook virulente, l'ancien chroniqueur sportif, désormais proche de Samuel Eto'o, dénonce une dérive médiatique qu'il qualifie de « journalisme des poubelles ».

Une plainte contre CFOOT et ses alliés médiatiques

Dans son post, Sam Séverin Ango accuse CFOOT, ainsi que les plateformes Ndamba Web et Sport Actu 237, de mener une « fixation malsaine » sur sa personne. « J'apparais huit fois en l'espace de quelques jours sous une peinture abjecte », déplore-t-il, soulignant l'absence de couverture sportive sérieuse au profit d'attaques personnelles. Le journaliste reproche à ces médias de privilégier le sensationnalisme plutôt que l'analyse technique, comptable ou statistique du football camerounais.

Un parcours prestigieux opposé à une « génération de mercenaires »

Pour justifier sa démarche, Ango retrace sa carrière jalonnée de succès. En 2004, il couvre sa première Coupe d'Afrique des Nations (CAN) en Tunisie aux côtés de légendes comme Thierry Gilardi (Canal+) et Roger Zabel (TF1). Deux ans plus tard, lors de la CAN en Égypte, il collabore avec Kader Boudaoud de France Télévisions, consolidant sa réputation de professionnel rigoureux. En 2005, il est sacré « Meilleur Chroniqueur de Sport au Cameroun » aux Awards de l'Excellence Africaine, une époque qu'il décrit comme « la belle ère du journalisme sportif ».

Aujourd'hui, il fustige une nouvelle génération de journalistes qu'il qualifie de « flingueurs attitrés » et de « mercenaires du numérique », arrivés « comme des zèbres » selon ses termes. Pour lui, cette dégradation éthique est alimentée par la course aux clics et la recherche de scandales plutôt que d'informations vérifiées.

La défense de l'image et l'appel à la régulation

Sam Séverin Ango insiste sur la nécessité de protéger sa réputation : « Si les organes de régulation des médias ne peuvent agir, il appartient à chaque citoyen de défendre ses intérêts. » Sa décision de saisir la justice vise à établir un précédent contre les campagnes de diffamation dans le paysage médiatique camerounais, souvent marqué par des luttes d'influence et des conflits d'intérêts.

Un débat plus large sur l'éthique journalistique

Cette affaire relance le débat sur les pratiques des médias sportifs au Cameroun. Alors que le football reste un pilier culturel, certains observateurs critiquent la montée en puissance de contenus « toxiques », où le clash supplante l'analyse. Ango appelle à un retour à un journalisme « exaltant », centré sur le jeu et les acteurs du terrain, plutôt que sur les polémiques personnelles.