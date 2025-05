Nigeria: Les employés d'Arnergy obtiennent des liquidités grâce à la clôture d'un tour de table de 15 millions de dollars

TLDR

Arnergy, une startup nigériane spécialisée dans l'énergie solaire, a proposé à ses employés un rare événement de liquidité avant de clôturer un tour de table de 15 millions de dollars en avril 2025.

Cette mesure a permis aux membres du personnel, anciens et actuels, de vendre une partie de leurs actions acquises, ce qui a généré des paiements de centaines, voire de milliers de dollars

La startup a vendu plus de 1 800 systèmes solaires au Nigeria et prévoit de quadrupler sa clientèle et son chiffre d'affaires en 2025.

Arnergy, une startup nigériane spécialisée dans l'énergie solaire, a proposé à ses employés un rare événement de liquidité avant de clôturer un cycle de financement de 15 millions de dollars en avril 2025. Cette opération a permis aux employés actuels et anciens de vendre une partie de leurs actions acquises, ce qui a généré des paiements de centaines ou de milliers de dollars.

Le rachat d'actions a été effectué à la suite d'un courrier électronique interne envoyé en février, décrivant l'opportunité. Quatre employés ont confirmé avoir reçu des paiements, dont Ololade George-Aremu, ancien vice-président d'Arnergy chargé des ressources humaines et de la culture, et Olayinka Azeez, designer principal. L'entreprise a introduit son plan d'options d'achat d'actions en 2019, récompensant à la fois le personnel de longue date et les employés les plus performants.

Le PDG d'Arnergy, Femi Adeyemo, a déclaré que la société donnait la priorité à la liquidité des employés dans le cadre de la levée de la série B. La startup a vendu plus de 1 800 systèmes solaires au Nigéria et prévoit de quadrupler sa clientèle et son chiffre d'affaires en 2025. L'inflation au Nigeria a atteint 24,23 % en mars 2025, ce qui a donné de l'importance aux paiements, en particulier pour ceux qui avaient besoin de liquidités immédiates. Néanmoins, aucun employé n'a vendu toutes ses actions, invoquant sa confiance dans l'avenir d'Arnergy. L'événement de liquidité a marqué un moment rare de création de richesse pour les employés dans le secteur des start-ups au Nigeria.

Points clés à retenir

L'événement de liquidité pour les employés d'Arnergy reflète un changement croissant dans la façon dont les startups africaines considèrent les options d'achat d'actions. Si les attributions d'actions sont depuis longtemps la norme dans la Silicon Valley, elles ont rarement apporté une réelle valeur ajoutée dans les contextes africains. L'initiative d'Arnergy, qui permet aux employés de base de vendre des actions avant une sortie importante, indique que cette situation est en train de changer. Ce précédent fait suite à d'autres événements très médiatisés, comme l'acquisition de Paystack par Stripe en 2020, qui a également créé de la richesse pour les employés. Mais ces moments restent rares. La liquidité est généralement réservée aux fondateurs et aux investisseurs à des stades plus avancés, laissant les employés avec un avantage théorique seulement.

L'approche d'Arnergy, programmée avant la fin de sa série B, va à l'encontre de cette tendance. Elle a non seulement permis aux salariés d'obtenir des rendements réels, mais elle a également fait preuve de transparence opérationnelle, l'entreprise ayant fait appel à des administrateurs, des conseils et des consultants pour gérer le processus. Ce type d'instauration de la confiance pourrait influer sur l'embauche et la fidélisation dans la région. Avec la persistance de l'inflation et de l'incertitude économique, l'encaissement des capitaux propres, autrefois considéré comme un avantage lointain, pourrait devenir une incitation convaincante. Le cas d'Arnergy pourrait inspirer d'autres startups à transformer des promesses sur papier en récompenses tangibles, en donnant aux employés un intérêt non seulement pour la vision, mais aussi pour la valeur.