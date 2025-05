Nigeria: Silverbacks obtient un rendement de 29 fois sur la sortie de LemFi, la Fintech se montrant résiliente

TLDR

Silverbacks Holdings s'est retiré de son investissement dans LemFi, la startup nigériane spécialisée dans les transferts de fonds, lors de son tour de table de série B de 53 millions de dollars en janvier 2025.

La société de capital-investissement axée sur l'Afrique, qui avait déjà soutenu Flutterwave et Moove, a poursuivi sa stratégie de sorties partielles afin de restituer le capital aux investisseurs.

Les sorties de capitaux privés en Afrique ont ralenti depuis 2022. Selon l'AVCA, les sorties sont tombées à 43 en 2023, soit une baisse de 48 % par rapport à l'année précédente

Silverbacks Holdings s'est retiré de son investissement dans LemFi, la startup nigériane de transfert de fonds, lors de son tour de table de série B de 53 millions de dollars en janvier 2025, a rapporté TechCabal. La sortie a permis un rendement du capital de 29 fois, marquant la huitième sortie rentable de Silverbacks et sa quatrième sortie d'une entreprise fintech nigériane.

La société de capital-investissement axée sur l'Afrique, qui a soutenu très tôt Flutterwave et Moove, a suivi sa stratégie de sorties partielles pour restituer le capital aux investisseurs. Six de ses huit sorties ont été réalisées auprès d'entreprises nigérianes spécialisées dans la technologie. "Cette huitième sortie rentable, qui a rapporté 29 fois les liquidités investies, témoigne une fois de plus de la qualité des fondateurs de notre portefeuille", a déclaré Ibrahim Sagna, président exécutif de Silverbacks Holdings.

Les sorties de capitaux privés en Afrique ont ralenti depuis 2022. Selon l'AVCA, les sorties sont tombées à 43 en 2023, soit une baisse de 48 % par rapport à l'année précédente. Au troisième trimestre 2024, seules 31 sorties avaient été enregistrées. Le portefeuille de Silverbacks couvre les sports, les médias et la technologie. Il détient des participations dans Reliance, Gozem, Shuttlers, Carry1st et les Cape Town Tigers. La société a également investi récemment dans l'African Warriors Fighting Championship et a ajouté Sanford Climan, PDG de Entertainment Media Ventures, à son conseil consultatif.

Points clés à retenir

Le secteur nigérian de la fintech est devenu la source la plus cohérente de retours sur investissement dans l'espace des startups africaines. Alors que le nombre de sorties dans le secteur du capital-investissement en Afrique a diminué depuis le pic de 82 atteint en 2022, l'écosystème fintech nigérian est resté à l'écart. Des sorties notables telles que Oui Capital de Moniepoint, Alitheia de Baobab, et maintenant Silverbacks de LemFi, montrent un schéma clair : la technologie financière continue d'offrir des opportunités de liquidité, même dans un environnement de capital plus serré.

L'importante population non bancarisée du pays, les besoins en matière de paiements transfrontaliers et la pénétration de la téléphonie mobile ont attiré des capitaux locaux et internationaux. LemFi, qui fournit des services de transfert de fonds à la diaspora, fait partie d'une catégorie croissante de startups axées sur l'infrastructure qui résolvent les problèmes réels de paiement et d'accès. Ces sorties sont essentielles pour recycler les capitaux dans les entreprises africaines et fournissent des antécédents aux gestionnaires de fonds qui cherchent à lever de nouveaux fonds. Les introductions en bourse restant rares, les ventes commerciales et les acquisitions stratégiques - en particulier dans le domaine de la fintech sont désormais essentielles à la maturité des entreprises du continent.