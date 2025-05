Afrique Centrale: RDC/Rwanda - Processus en cours, de l'avant-projet de paix, sous l'égide des Etats-Unis

Le processus pour la résolution du conflit en RDC, sous l'égide des États-Unis, est toujours en cours. C'est en effet le vendredi 2 mai 2025 comme prévu, après la signature le 25 avril à Washington d'une déclaration de principes entre le Rwanda et la RDC pour le rétablissement de la paix à l'Est de la RDC, que les experts congolais, rwandais et américains, devraient se convenir de l'avant-projet de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda.

Ce texte de l'avant-projet, doit s'inscrire dans la continuité de la déclaration de principes signée il y a une semaine passée, notamment sur la souveraineté territoriale, la lutte contre les groupes armés, le problème des réfugiés, le commerce des minerais, la coopération régionale et le rôle des organisations internationales.

Cependant, tout en saluant toutes les initiatives visant le rétablissement de la paix dans l'Est de la RDC et dans la région des grands lacs, certaines voix se sont déjà levées avant cette date du 2 mai, pour exiger plus de transparence et d'inclusivité dans ce processus initié par les États-Unis.

D'autres voix exigent par ailleurs, l'implication du Parlement congolais avant la mise en application de tout accord de paix, qui sera issu de ce processus mené sous la houlette des États-Unis.

Dans l'entre-temps, bon nombre des Congolais ne cessent de s'interroger sur l'état d'avancement d'autres processus de paix en l'occurrence le processus de Luanda et de Nairobi, le processus de Doha, le pacte social de la CENCO et de l'ECC et aussi d'autres initiatives locales sur la cohésion nationale.

Pour débattre de ce sujet avec les auditeurs, Marcel Ngombo Mbala reçoit Joseph Nkoy , député national élu de Katako-Kombe dans le Sankuru, et rapporteur adjoint de la commission Défense et Sécurité à l'Assemblée Nationale.