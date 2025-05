Congo-Kinshasa: Reprise des discussions entre le gouvernement et la rébellion de l'AFC-M23 à Doha

Les discussions entre le gouvernement congolais et la rébellion de l'AFC/M23 ont repris dimanche 4 mai à Doha sous la médiation du Qatar, deux semaines après la signature d'une déclaration conjointe. Dans ce document, les deux parties annonçaient leur volonté de « travailler à la conclusion d'une trêve » en vue d'un cessez-le-feu effectif. Ces nouveaux échanges devraient, selon la volonté des parties impliquées, permettre des avancées significatives dans le processus.

Les représentants du gouvernement congolais et de la rébellion de l'AFC/M23 sont arrivés à Doha le week-end, à l'invitation de la médiation qatarie. Selon des sources près des négociations , dimanche, ils ont échangé, bien que ces discussions soient toujours qualifiées de préliminaires, visant à établir les bases des futures négociations. À ce stade, aucune avancée significative n'a été réalisée.

La rébellion de l'AFC/M23 attendrait des gestes concrets de confiance de la part de Kinshasa pour faire avancer le processus. Elle considèrerait comme tels, le retrait de ses troupes de Walikale, la publication d'une déclaration conjointe avec le gouvernement, l'autorisation de retirer les troupes de la SADC et leur logistique de Goma, ainsi que l'accord pour le transfert à Kinshasa des FARDC et policiers qui étaient sous la protection de la MONUSCO à Goma : c'est déjà effectif et va se poursuivre jusqu'en juin....

Si ces nouveaux échanges se révèlent fructueux, le processus pourrait progresser. Il est également important de noter que la délégation de la rébellion a été réorganisée et est désormais dirigée par son secrétaire exécutif, Benjamin Bonimpa, acteur clé des négociations entre le gouvernement congolais et le M23 en 2013.

Le processus de Doha, au Qatar, réunit le gouvernement de la RDC et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, tandis qu'un autre cadre de négociations entre Kigali et Kinshasa se déroule sous l'égide des États-Unis. À ce jour, la RDC et le Rwanda n'ont pas encore finalisé l'avant-projet d'accord de paix prévu par la Déclaration de principes signée le 25 avril 2025 à Washington, sous la médiation américaine.

Les deux parties étaient censées soumettre le document au Département d'État américain le 2 mai dernier, mais, selon des sources proches du dossier, leurs contributions respectives n'ont pas encore été harmonisées, une étape essentielle avant la rédaction d'un texte commun. Toujours d'après ces mêmes sources, une fois le projet finalisé, l'accord de paix devrait être signé par les présidents congolais, Félix Tshisekedi, et rwandais, Paul Kagame.