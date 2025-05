Congo-Kinshasa: La coalition NTSP dit non à la réouverture des appels d'offres des blocs pétroliers au pays

A Kinshasa (RDC) la coalition Notre Terre Sans Pétrole (NTSP) qui regroupe 176 ONGI et ONG dénonce l'ouverture de 52 nouveaux blocs pétroliers dans la cuvette centrale dans un communique qui nous est parvenu ce 5 mai 2025. Cette décision a été annoncée par le gouvernement de la RDC au du Conseil des ministres du 2 mai dernier. Cette plateforme demande l'arrêt immédiat de ce processus, qui suscite une vive inquiétude au regard de ses conséquences écologiques, sociales et climatiques. - Quelles sont les raisons qui justifient cette déclaration de la NTSP ?

Un choix incompatible avec l'engagement de la RDC comme « pays-solution »

Alors que la RDC cherche à se positionner comme un acteur clé dans la lutte mondiale contre le dérèglement climatique, et tirer ainsi de manière durable le maximum de bénéfice de crédit carbone, cette relance massive de projets d'exploration pétrolière en plein coeur du bassin du Congo est une incohérence majeure.

Elle met en péril les écosystèmes forestiers les plus denses et les plus riches du pays, libérant d'énormes quantités de carbone et menaçant la biodiversité. L'implication d'experts du ministère de l'Environnement dans les évaluations de ces projets ne saurait masquer la réalité : le gouvernement cherche à verdir une politique fondamentalement incompatible avec la protection de l'environnement, le respect de l'Accord de Paris et les engagements, tant nationaux qu'internationaux, pris par le pays.

Un coup dur porté au Couloir Vert Kivu-Kinshasa

La zone ciblée par ces nouveaux blocs recoupe une grande partie du Couloir Vert Kivu-Kinshasa (CVKK), un projet ambitieux de restauration écologique et de développement durable. Ce chevauchement menace non seulement de compromettre les financements et partenariats internationaux qui accompagnent ce projet, mais aussi de décrédibiliser l'ensemble des initiatives censées incarner la vision de la RDC comme "pays-solution".

Une répétition des échecs passés à Moanda

L'expérience de Moanda, où l'exploitation pétrolière se poursuit depuis des décennies, démontre l'échec cuisant de cette logique extractivisme : pollution chronique des sols et des eaux, atteinte irréversible à la biodiversité marine et côtière, multiplication des problèmes de santé publique, tensions communautaires, destruction de l'environnement et absence totale de retombées positives pour les populations. Partout dans le monde, l'exploitation pétrolière provoque des dégâts écologiques catastrophiques et entraîne de graves violations des droits des communautés locales.

Un risque évident de répéter l'échec de 2022

En 2022, l'appel d'offres avait déjà échoué à susciter l'intérêt des acteurs du secteur, en grande partie en raison de la non-viabilité économique des projets proposés. Relancer aujourd'hui une telle démarche, dans un contexte climatique et financier encore plus défavorable, expose la RDC à un nouvel échec. Au lieu de persister dans cette voie illusoire, le pays devrait s'engager pleinement dans un développement fondé sur la protection et la valorisation de ses forêts.

La coalition Notre Terre Sans Pétrole exige :

L'arrêt immédiat du processus de mise en vente des 52 blocs pétroliers dans la cuvette centrale ;

L'annulation des trois blocs pétroliers et gaziers déjà attribués ;

Un moratoire complet sur l'exploration et l'exploitation pétrolière et gazière en RDC.

La plateforme appelle les partenaires internationaux, les bailleurs, les agences multilatérales et les entreprises à ne pas soutenir, financer ou participer à ces projets destructeurs, qui trahissent les aspirations du peuple congolais à un avenir de paix, de justice et de dignité.