Congo-Kinshasa: Une campagne de réparation gratuite des fentes labio-palatines en cours à Mbuji-Mayi

La campagne de réparation gratuite des fentes labio-palatines se poursuit normalement ce lundi 5 mai à la clinique universitaire de l'Université officielle de Mbuji-Mayi. Plus de quarante personnes, dont plusieurs enfants venus des territoires du Kasaï-Oriental et de la province de Lomami, ont déjà été opérées avec succès depuis jeudi dernier.

Cette campagne est organisée par l'Université officielle de Mbuji-Mayi en collaboration avec l'ONG canadienne « Smile Train » ainsi que l'organisation « Help ». La fente labio-palatine, autrefois appelée « bec de lièvre », est une malformation congénitale du visage qui se manifeste par une ouverture d'un seul côté de la lèvre, des deux côtés ou encore au centre.

Selon le docteur Luc Malemo de l'ONG Help, plus de 40 patients ont déjà bénéficié de cette chirurgie gratuite à la clinique universitaire. Il affirme que ces interventions ne se feront plus sous forme de campagnes ponctuelles, mais deviendront une activité régulière dans la province du Kasaï-Oriental.

« Nous voulons que les malades puissent venir se faire soigner régulièrement. La bonne nouvelle, c'est que nous avons aussi formé des chirurgiens ici. Même après mon départ, les patients ne seront pas abandonnés, l'équipe locale est prête à les prendre en charge », a-t-il expliqué.

Une prise en charge complète des patients

Les bénéficiaires de cette intervention chirurgicale sont totalement pris en charge. Ils reçoivent un kit alimentaire, et leurs frais de transport aller-retour sont couverts par l'ONG canadienne Smile Train.

Mukuna Matungulu, père d'un enfant d'un an et sept mois opéré de fente labio-palatine, a exprimé sa gratitude : « Nous avons entendu à la radio qu'il fallait venir avec nos enfants pour qu'ils soient opérés gratuitement. Aujourd'hui, je vois que c'était vrai. Mon enfant a été pris en charge sans frais dans cet hôpital. Nous remercions les donateurs canadiens et les responsables de cet établissement pour ce qu'ils ont fait ».

Près de vingt autres personnes attendent encore leur tour pour subir cette opération avant la clôture de la campagne ce mardi.

Grâce à cette initiative, plusieurs familles retrouvent l'espoir et la possibilité de voir leurs enfants grandir sans stigmatisation liée à cette malformation.