Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 06 mai 2025

Gabon : Alexandre Barro Chambrier nommé vice-président

Il a été nommé ce lundi 05 mai par décret présidentiel. Alexandre Barro Chambrier est le vice-président de la cinquième république. Diplômé de Sciences de Gestion et d’Économie de l’université Paris IX Dauphine, il obtient son doctorat d’état en sciences économiques à l’Institut d’études politiques (IEP) de Paris et une agrégation des Universités en Sciences Économiques et de gestion (CAMES).

Haut commis de l’Etat, Alexandre Barro Chambrier n’est pas un inconnu dans la sphère politique gabonaise, puisque jusqu’à récemment il occupait la fonction de vice-premier ministre, ministre de la Planification et de la Prospective au sein du gouvernement de la Transition.

En effet, la nomination d’un Vice-Président du Gouvernement s’inscrit dans la logique de la suppression de la Primature, actée par la réforme constitutionnelle. Ce nouveau poste a pour vocation d’assurer la coordination gouvernementale tout en clarifiant la chaîne de commandement exécutive. (Source Journal du Gabon)

Nigéria - Tinubu rencontrera les Gencos au sujet d’une dette de N4 000 Mrds

Le président nigérian Bola Tinubu prévoit de rencontrer les dirigeants des sociétés de production d’électricité (Gencos) afin de trouver une solution urgente à la dette colossale de 4 000 milliards de nairas qui menace de paralyser la chaîne d’approvisionnement en électricité du pays.

La rencontre prévue entre le Président Tinubu et le producteurs d’électricité fait suite à une réunion de haut niveau tenue mardi à Abuja entre le ministre de l’Énergie, Adebayo Adelabu, et les présidents des Gencos. Selon un communiqué du ministère publié dimanche, la rencontre a eu lieu dans un contexte d’inquiétudes croissantes quant à un possible effondrement du réseau national, provoqué par les contraintes de liquidités dans le secteur.

Le gouvernement fédéral s’est engagé à prendre des mesures immédiates pour apurer cette dette, répartie entre 2 000 milliards de nairas dus pour l’électricité fournie en 2024 et 1 900 milliards représentant des arriérés accumulés. (Source apanews)

La Cour internationale de justice rejette la plainte du Soudan contre les Emirats arabes unis

Le pays d’Afrique de l’Est a attaqué en mars les Emirats devant la CIJ à La Haye, les accusant de complicité de génocide à l’encontre de la communauté masalit, en raison de leur soutien présumé aux Forces de soutien rapide.

La Cour internationale de justice (CIJ) a déclaré, lundi 5 mai, qu’elle rejetait la plainte du Soudan accusant les Emirats arabes unis de complicité de génocide, se déclarant « manifestement incompétente » pour statuer sur cette affaire. (Source Lemonde Afrique)

L'IA pourrait transformer l'économie africaine

L'intelligence artificielle (IA) pourrait accroître la production économique mondiale jusqu'à 15 points de pourcentage, et en Afrique jusqu'à 4,9 points de pourcentage, au cours de la prochaine décennie.

Selon une nouvelle étude de PwC, cela ajouterait un point de pourcentage aux taux de croissance annuels, un niveau comparable à celui que le monde a connu avec l'industrialisation du XIXe siècle.

Le rapport de PwC, intitulé « Value in Motion », s'appuie sur une analyse de scénarios basée sur des données qui révèle que les dividendes de la croissance mondiale issus de l'IA ne sont pas garantis et dépendent d'un déploiement responsable, d'une gouvernance claire et de la confiance du public et des organisations. (Source Africanews)

Angola : suspension des importations de farine de blé

Le ministère de l’Industrie et du Commerce en Angola, a suspendu les licences d’importation pour la farine de blé, la farine de maïs et les huiles de tournesol. Conformément à l’instruction du 30 avril 2025, cette initiative a pour but de stimuler la production locale.

Elle vise également à accroître l’offre sur le marché intérieur et à favoriser les exportations. L’interdiction concerne aussi les produits de confiserie, des plaques de plâtre et des fournitures hospitalières. (Source Africa 24)

Prix Marc-Vivien Foé 2025: Habib Diarra, Evann Guessand et Achraf Hakimi sont les trois finalistes

Les trois finalistes du Prix Marc-Vivien Foé sont connus : le Sénégalais Habib Diarra, l’Ivoirien Evann Guessand et le Marocain Achraf Hakimi, par ordre alphabétique, sont les derniers à briguer la succession du Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang.

Qui sera désigné le meilleur joueur africain de la saison 2024-2025 cette année ? Réponse le 12 mai prochain pour connaître le gagnant qui sera annoncé sur les ondes de RFI et sur les sites internet rfi.fr et france24.com. En attendant, présentation par ordre alphabétique des trois finalistes. (Source RFI)

Togo - Le président du Conseil prépare son équipe gouvernementale

Fraîchement désigné président du Conseil, Faure Gnassingbé s’apprête à former son gouvernement dans les tout prochains jours. L’équipe actuelle reste en place pour assurer la gestion des affaires courantes, conformément aux usages républicains.

Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution du 6 mai 2024, le Togo a officiellement basculé dans un régime parlementaire. Dans cette configuration, le président du Conseil devient le véritable chef de l’exécutif. Il concentre l’essentiel des pouvoirs exécutifs : conduite de la politique nationale, nomination des ministres, pilotage de l’action gouvernementale et représentation du pays dans les affaires courantes de l’État. (Source togonews)

En Tanzanie, le principal opposant Tundu Lissu entame une grève de la faim

Le chef du parti Chadema avait été arrêté début avril et inculpé pour trahison, après un meeting dans le sud du pays. À quelques mois de l’élection présidentielle, il continue à s’opposer au Chama Cha Mapinduzi, le « parti de la révolution », au pouvoir depuis l’indépendance.

S’il était reconnu coupable de « trahison » il pourrait risquer jusqu’à la peine de mort. En Tanzanie, l’opposant historique Tundu Lissu, jugé devant un tribunal de Dar es-Salaam depuis qu’il a été arrêté le mois dernier, va entamer une grève de la faim, a annoncé l’un de ses avocats samedi 3 mai.

Le président du parti Chadema, élu à sa tête en janvier, « fera une grève de la faim jusqu’à ce que justice soit faite. Il est prêt à faire face à tout ce qui lui arrivera », a assuré son conseil Peter Kibatala à la presse. La grève de la faim de son client a, selon lui, débuté ce dimanche 4 mai. (Source Jeune Afrique)

Cameroun/MRC : La Cour Suprême se penche sur le sort de 23 militants condamnés

La Cour Suprême du Cameroun se prépare à examiner le sort de 23 militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), condamnés par le tribunal militaire à la suite des manifestations de septembre 2020. Leur pourvoi en cassation sera étudié lors d’une audience prévue pour le 15 mai prochain. Cette affaire concerne des individus dont le statut de prisonniers d’opinion est soulevé par plusieurs organisations non gouvernementales.

Comme indiqué dans un récent article de Lebledparle.com, les 23 militants du MRC avaient été arrêtés et jugés par le tribunal militaire après avoir participé aux manifestations organisées en septembre 2020. Ces rassemblements avaient pour objectif de dénoncer la persistance de la crise anglophone et de réclamer une réforme significative du code électoral camerounais. (Source LeBledParle)

Le Maroc prend part à l’Exposition internationale d’architecture biennale de Venise

Le Maroc prend part à la 19e Exposition internationale d’architecture – biennale de Venezia, qui se tiendra de mai à novembre 2025. Cette participation constitue une opportunité pour mettre en valeur le riche patrimoine architectural du royaume, ainsi que l’innovation marocaine au niveau international. A cette occasion, le pays présentera à l’Arsenale l’exposition «Materiae Palimpsest», conçue par les architectes marocains Khalil Morad El Ghilali et El Mehdi Belyasmine.

Selon Villa Giardini, ce projet explore le thème de «l’architecture de la terre» en combinant l’artisanat traditionnel avec les technologies contemporaines. Ce sera «une expérience immersive dans l’art de la construction en terre, mettant en valeur sa durabilité, sa flexibilité et sa beauté intrinsèque». (Source Yabiladi)