Algérie: Oran - Rôle de la sage-femme dans la prise en charge des femmes enceintes et des enfants

Oran — Des spécialistes de la santé ont mis en lumière, lundi à Oran, la profession de sage-femme et son rôle dans la prise en charge de la femme enceinte et de l'enfant, avant et après l'accouchement.

A l'ouverture d'une rencontre organisée en l'honneur des sagefemmes par la direction locale de la Santé, à l'occasion de leur journée internationale, célébrée le 5 mai sous le slogan "Le rôle de la sage-femme en temps de crise", le directeur de wilaya du secteur, Hadj Betouaf a souligné, dans une allocution, l'importance de la sage-femme dans le système national de santé en matière de santé maternelle et infantile, insistant sur l'impératif "de renforcer et de développer cette profession à travers l'adoption de programmes adaptés de formation continue et d'amélioration des conditions de travail, notamment en matière d'équipements modernes, suivant les standards scientifiques et professionnels".

Pour sa part, Dr Faïza Mokrane, cheffe du service population à la DSP a salué "le grand rôle" des sages-femmes qui activent dans les structures sanitaires de la wilaya, et leurs efforts dans le domaine de la protection maternelle et infantile.

De son côté, Pr Malika Benbouabdellah, pédiatre consultante auprès de la direction de la Santé, a évoqué le rôle crucial de la sage-femme dans le suivi global des femmes enceintes avant, pendant et après l'accouchement et sa contribution à la sensibilisation des femmes sur les moyens de prévention, l'allaitement maternel et le dépistage précoce des maladies affectant les femmes.

Lors de cette rencontre, 84 sages-femmes exerçant dans les établissements de santé publics et privés de la wilaya d'Oran ont été honorées.