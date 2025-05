Cote d'Ivoire: BRVM - Le titre Uniwax réalise la meilleure performance du marché des actions ce lundi 5 mai 2025

Le titre Uniwax Côte d'Ivoire (fabrication de pagnes wax) a réalisé la meilleure performance du marché des actions de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) avec une hausse de son cours de 6,67% au terme de la séance de cotation de ce lundi 5 mai 2025.

Le cours de cette valeur est passé de 450 FCFA le vendredi 2 mai 2025 à 480 FCFA ce 5 mai 2025, soit une augmentation de 30 FCFA.

Entre le mardi 29 avril 2025 où il cotait à 395 FCFA et ce lundi 5 mai 2025, l'action Uniwax Côte d'Ivoire a enregistré une hausse de 85 FCFA. Les investisseurs sanctionnent positivement les bons résultats trimestriels de la société Uniwax S.A. En effet, celle-ci a vu son résultat net être bénéficiaire de 8,206 milliards FCFA au premier trimestre 2025 contre un déficit de 1,228 milliard FCFA au premier trimestre 2024, suite à une transaction exceptionnelle. Les dirigeants de l'entreprise expliquent que la société a procédé à la cession de son terrain abritant ses activités. Cette opération qui s'inscrit dans un cadre de cession-bail, vise d'une part à apurer essentiellement les dettes cumulées au fil des années, et d'autre part assainir la situation financière. Toutefois, l'équipe dirigeante précise que cette cession n'a aucune incidence sur la continuité des activités de la société qui se poursuivront toujours dans ses installations actuelles.

Quant au chiffre d'affaires, il s'élève à 7,844 milliards FCFA contre 6,885 millions FCFA au premier trimestre 2024, soit une hausse de 14%. Selon la direction de Uniwax, cette augmentation s'explique essentiellement par la hausse du volume vendu suite au développement du portefeuille client avec notamment la Guinée et le Nigeria. A cela, s'ajoutent les effets de l'amélioration continue des indicateurs de production. La combinaison des facteurs ci-dessus cités, a permis d'obtenir un résultat des activités ordinaires qui bien que déficitaire de 329 millions FCFA, est en nette progression par rapport au premier trimestre 2024 où il s'établissait à une perte de 1,194 milliard FCFA.

En dehors de Uniwax Côte d'Ivoire (plus 6,67% à 480 FCFA), le reste du Top5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Niger (plus 3,92% à 2 650 FCFA), SITAB Côte d'Ivoire (plus 2,11% à 9 700 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 1,54% à 990 FCFA) et NSIA Banque Côte d'Ivoire (plus 1,30% à 8 200 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Total Côte d'Ivoire (moins 7,47% à 3 035 FCFA), ETI Togo (moins 6,25% à 15 FCFA), Banque Internationale pour l'industrie et le Commerce du Bénin (moins 4,46% à 5 350 FCFA), SODECI Côte d'Ivoire (moins 4,31% à 6 000 FCFA) et Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 3,82% à 1 635 FCFA).

La valeur totale des transactions s'est élevée à 483,411 millions FCFA contre 1,015 milliard FCFA le vendredi 2 mai 2025.

Quant à la capitalisation du marché des actions, elle a enregistré une baisse de 68, 259 milliards FCFA, passant de 11 164,577 milliards FCFA la veille à 11 096,318 milliards FCFA ce 5 mai 2025.

Celle du marché des obligations est aussi en baisse de 764 millions, en se situant à 10 496,647milliards FCFA contre 10 495,883 milliards FCFA le vendredi 2 mai 2025.

Du côté des indices, c'est une baisse généralisée qui est notée. C'est ainsi qu'un repli de 0,61% est relevé concernant l'indice BRVM Composite à 287,75 points contre 289,52 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il a aussi régressé de 0,53% à 144,54 points contre 145,31 points précédemment. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige est en baisse de 0,66% à 120,89 points contre 121,69 points la veille.