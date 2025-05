Congo-Kinshasa: Les pays médiateurs ont leur propres intérêts au pays

Si des puissances étrangères cherchent à agir comme médiateur dans la crise dans l'est de la RDC, cette aide n'est pas dénuée de contreparties.

En République démocratique du Congo, alors que les rebelles de l'AFC-M23 progressent dans les provinces du Sud-Kivu et du Nord-Kivu dont ils contrôlent déjà les deux villes capitales, des puissances étrangères tentent d'aider, par leur médiation, à la recherche de la paix. Mais leur implication n'est pas sans contrepartie. Chacun de ces Etats s'implique pour des intérêts bien précis.

Les États-Unis par-exemple voudraient la stabilité de l'Afrique centrale pour éviter l'arrivée de migrants supplémentaires sur leur sol et contrer l'expansion du terrorisme. Mais Washington s'intéresse également à la gestion des ressources naturelles stratégiques dont regorge la RDC.

Jacob Kerstan, directeur de la fondation allemande Konrad Adenauer à Kinshasa, estime qu"il est tout à fait clair que les États-Unis ont l'espoir d'avoir accès aux minerais des deux côtés. Monsieur Boulos a été le premier à se rendre à Kinshasa après sa nomination. Et je crois que les gens à Washington y accordent une grande importance. Dans la logique de Trump et de son administration, Trump agit et réagit de la sorte."

La protection des investissements

Quant à la Chine qui promeut la paix et le respect de la souveraineté des pays, elle ne voudrait pas voir le conflit s'étendre sur la région du Katanga où elle a opéré d'importants investissements dans le secteur minier, comme l'explique Christian Géraud Neema, expert Chine-Afrique et éditeur du China Global South Project.

Il note que "son implication va au-delà d'une volonté de la paix dans la région, mais elle va aussi dans la volonté de voir le pays stabilisé de façon à ce que l'instabilité de l'est de la RDC n'atteigne pas cette région du Katanga. C'est ce qui explique notamment cette volonté de Pékin de voir arriver la solution pacifiquement et rapidement."

La participation du Qatar vient renforcer sa stature de négociateur réputé au niveau international. Mais son grand intérêt c'est la préservation d'un climat sécuritaire propice à la conduite de ses affaires dans la région des Grands lacs.

Selon le chercheur Ithiel Batumike de l'institut de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence, Ebuteli, "on sait que le Qatar a des intérêts notamment au Rwanda où il est déjà actionnaire au sein de la compagnie rwandaise d'aviation et dans la construction de l'aéroport international dans ce pays-là qui coûte des milliards de dollars. La paix dans la région profiterait à ses affaires. Le Qatar n'a pas de mauvaises relations avec le Congo".

Félix Tshisekedi dénonce des manipulations médiatiques

Pendant ce temps, le président Félix Tshisekedi fustige ce qu'il qualifie de manipulations médiatiques qui entourent le partenariat RDC-États-Unis sur les minerais critiques.

Il a écarté ce lundi tout bradage des richesses de son pays. Le président assure que "ces allégations sont naturellement infondées, mais relèvent souvent de campagnes orchestrées pour affaiblir notre souveraineté économique et miner les efforts de repositionnement stratégique de notre pays sur la scène mondiale. Je tiens ici devant vous à réaffirmer solennellement ce que j'ai toujours défendu. Jamais, mais au grand jamais, je ne braderais les richesses de la République démocratique du Congo".

Mais pendant les discussions de Washington, de nombreux géants miniers étrangers s'intéressent déjà aux minerais de la RDC.