Afrique Centrale: Les États-Unis confirment la réception d'un projet d'accord de paix entre la RDC et le Rwanda

Les États-Unis ont confirmé avoir reçu un projet d'accord de paix entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda. L'annonce a été faite ce lundi 5 mai par Massad Boulos, Conseiller principal pour l'Afrique au Département d'État américain.

« Je salue le projet de proposition de paix reçu de la RDC et du Rwanda », a déclaré le diplomate américain sur son compte X. Il estime qu'il s'agit d'une « étape importante vers le respect des engagements pris dans la Déclaration de principes » et a exprimé son espoir de voir les deux parties maintenir leur engagement en faveur de la paix.

Ce projet d'accord survient à la suite d'une « Déclaration de principes » signée le 25 avril dernier à Washington par la RDC et le Rwanda, sous la médiation des États-Unis. Cette déclaration d'intentions visait à poser les bases d'un accord global pour promouvoir la paix et le développement économique dans la région des Grands Lacs, tout en mettant fin au conflit qui ravage l'Est de la RDC.

L'Est de la RDC est le théâtre d'affrontements entre l'armée congolaise et le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda. Ce groupe armé contrôle plusieurs localités stratégiques des provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, notamment les villes de Goma et Bukavu. En plus du M23, une centaine de groupes armés opèrent dans cette région riche en ressources naturelles, terrorisant les populations locales et provoquant des déplacements massifs.

L'annonce de ce projet d'accord intervient alors que la RDC et les États-Unis négocient également un partenariat stratégique sur les minerais critiques. Cette entente, en cours de discussion, vise à offrir aux entreprises américaines un accès privilégié aux ressources minières stratégiques de la RDC, telles que le cobalt, le coltan et le lithium. En échange, les États-Unis s'engageraient à fournir une assistance sécuritaire pour aider la RDC à lutter contre les groupes armés qui déstabilisent la région.