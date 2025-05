Afrique: Ticad 9 - Le développement du continent en discussion à Tokyo

La neuvième Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad 9) se tiendra du 20 au 22 août à Yokohama, au Japon.

L'événement sera organisé par le Japon en partenariat avec des institutions, notamment l'Union africaine, les Nations unies et la Banque mondiale. La Ticad vise à renforcer la coopération entre le Japon et l'Afrique en mettant l'accent sur plusieurs domaines clés, particulièrement la croissance économique durable à travers la promotion des investissements japonais en Afrique dans des secteurs tels que les infrastructures, l'énergie, l'agriculture et les technologies numériques.

Le développement social inclusif vise des investissements dans l'éducation, la santé publique et le développement des ressources humaines, avec une attention particulière à l'égalité des genres et à la participation des jeunes. Il s'agira également d'aborder les défis liés à la gouvernance, à la sécurité et à la résilience face aux crises, notamment les conflits et les changements climatiques.

La Ticad 9 représente une opportunité stratégique pour l'Afrique et le Japon de renforcer leurs relations bilatérales. Pour l'Afrique, cela signifie un accès accru aux investissements, aux technologies et aux marchés mondiaux. Pour le Japon, c'est l'occasion de diversifier ses partenariats économiques et d'accéder à des ressources naturelles essentielles.