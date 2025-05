Sénégal: Le journaliste Abdou Diaw plaide pour davantage de place pour l'économie et la finance dans les médias

Dakar — Le journaliste Abdou Diaw, directeur de publication du magazine économique et financier "Le Marché", plaide pour davantage de place pour l'économie et la finance dans les médias sénégalais, où, à son avis, ces secteurs vitaux continuent d'être traités en "parents pauvres".

"Je souhaite qu'on investisse davantage dans la promotion de l'information économique et financière. Elle est extrêmement importante, non seulement pour le paysage médiatique mais aussi pour l'État", a lancé Diaw lors de panels organisés à l'occasion du premier anniversaire de ladite publication, samedi, à Dakar.

Selon Diaw, docteur en sciences de l'information et de la communication, également titulaire d'un diplôme supérieur de journalisme et de communication, l'économie et la finance sont traitées en "parents pauvres" par de nombreux médias sénégalais.

"On n'a pas besoin de faire des enquêtes là-dessus. Il suffit juste de regarder les unes des journaux, d'écouter la radio et de regarder la télévision pour se rendre compte que ces domaines cruciaux sont relégués au second plan", a-t-il observé.

Or, l'État, en ce qui le concerne, pour jouir d'une "image positive" à l'étranger et attirer les investisseurs, devrait avoir comme "premier réflexe" de veiller sur la qualité des informations économiques et financières, a-t-il dit.

"Le Marché" a une réputation de média "crédible et respecté" au sein du paysage médiatique sénégalais et africain, selon son directeur de publication.

La finance verte offre beaucoup d'opportunités

"Numéro après numéro, nous avons essayé d'explorer les marchés, de scruter les tendances, d'éclairer les dynamiques profondes qui structurent nos économies", a-t-il dit en parlant du bilan du journal.

La publication spécialisée n'a pas échappé aux difficultés des médias, a signalé son directeur, estimant avoir réussi à l'entretenir grâce aux "encouragement" des lecteurs.

Des panels sur la finance verte ont eu lieu à l'occasion de l'anniversaire du journal "Le Marché".

"La finance verte offre beaucoup d'opportunités en termes d'investissement", a signalé Abdou Diaw, affirmant avoir lancé le débat sur cette spécialité de la finance en vue de la bonne compréhension de ses mécanismes pour les décideurs.

"La finance verte est une solution aux besoins de financement des États et des entreprises", estime Yacine Amar, la directrice chargée des investissements au Sénégal de SEAF, une organisation d'aide aux petites entreprises.

Cette spécialité de la finance utilise des instruments divers, dont les obligations, les prêts et les investissements en capital ayant un "impact environnemental positif" dans les énergies renouvelables, l'agriculture, le tourisme ou les transports, a-t-elle dit en intervenant aux panels.

"La finance verte, c'est un secteur très dynamique", a souligné Mme Amar, ajoutant : "C'est important que les médias puissent faire connaître les opportunités [qu'elle offre]."