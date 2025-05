Sénégal: Méouane - Les chefs de village s'engagent pour la digitalisation de la distribution des intrants

Les chefs de village de l'arrondissement de Méouane, dans le département de Tivaouane (ouest) se sont engagés, lundi, à suivre "à la lettre" les orientations de la direction de l'agriculture, relativement à la digitalisation de la distribution des intrants agricoles subventionnés par l'Etat du Sénégal, en vue de relever ce "défi".

Ils assistaient, le même jour, à Méouane, au démarrage d'une série de réunions des comités locaux de développement ( CLD), destinées à préparer le processus de digitalisation de la distribution des intrants agricoles subventionnés par l'Etat du Sénégal.

La rencontre était présidée par l'adjoint au sous-préfet Cheikh Tidiane Sow.

M. Sow a demandé aux chefs de villages de se conformer entièrement au travail de ciblage, afin que la distribution se passe sans anicroches.

Selon Mame Fatou Diop de la direction de l'agriculture, la seule chose qui va changer avec la digitalisation du processus de distribution d'intrants subventionnés, c'est que "le président de la République, le Premier ministre et le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Elevage peuvent désormais, à partir de leur bureau, cliquer sur l'ordinateur et savoir combien de tonnes d'engrais ont été distribués à Ndomor".

Cette innovation enchante déjà beaucoup de chefs de village de Méouane et Taiba-Ndiaye, les deux communes pilotes choisies dans l'arrondissement, pour la phase test.

"Les explications du chef du service départemental de l'agriculture Abdou Aziz Diop et de sa collègue du ministère nous confortent dans le travail qui sera plus facile, puisque désormais, nous sommes en amont et en aval du processus", a réagi Mamadou Diop, président de l'association des chefs de village du département de Tivaouane et de la région de Thiès.

"Nous effectuons le travail de ciblage et procéderons ultérieurement à une communication exacte (de la liste) des paysans retenus", a-t-il indiqué.

Tivaouane est avec Nioro (centre) les deux seuls départements désignés pour la mise en oeuvre de la phase pilote de la digitalisation de la distribution des intrants agricoles subventionnés par l'Etat du Sénégal.

Sept communes du département de Tivaouane figurent parmi les collectivités territoriales où sera testée cette mesure. Il s'agit des communes de Niakhène, Mérina Dakhar, Pire, Méouane, Taïba-Ndiaye, Mékhé et Tivaouane.

Après la première réunion du CLD tenue à Méouane en présence des représentants du ministère de l'Agriculture, la commune de Pire va prendre le relais, mardi.

Ensuite, ce sera au tour, jusqu'à jeudi, des communes de Niakhène et Mérina Dakhar.

Vendredi, Meckhé et Tivaouane recevront la délégation, selon Abdou Aziz Diop, chef du service départemental de l'agriculture et du développement rural.