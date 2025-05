Afrique: Succession du pape François - Les représentations géographiques des participants au conclave à partir de demain

Demain 7 mai 2025 débutera le conclave afin d'élire le successeur du pape François, décédé le 21 avril 2015. L'événement sera couvert par plusieurs milliers de journalistes venus des quatre coins du monde, dont une majorité, déjà présente sur les lieux depuis les funérailles du pape François et le début des congrégations générales des cardinaux.

Plus de 4700 représentants des médias sont accrédités par le Vatican. Cent-trente-cinq cardinaux électeurs seront présents au conclave. Les électeurs pour la succession du pape François proviennent de tous les continents et régions du monde. L'Europe est la plus représentée : 52 cardinaux électeurs sont issus de pays européens, dont l'Italie qui compte 17.

Vient par la suite l'Asie avec 23 cardinaux électeurs issus de pays asiatiques. Dix-sept cardinaux proviennent de pays africains, dont le cardinal malgache, Tsarahazana Désiré, faisant de l'Afrique la quatrième zone comptant le plus grand nombre de cardinaux électeurs au conclave, devant l'Amérique centrale et du Sud, comptant 21 cardinaux électeurs, et devant l'Amérique du Nord qui en compte 16 et enfin l'Océanie avec 4 cardinaux électeurs.