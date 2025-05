Sénégal: L'UNCCIAS s'engage à accompagner la mise en place des pôles territoires

Kaffrine — L'Union nationale des chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du Sénégal (UNCCIAS), par la voix de son président Abdoulaye Sow, s'est engagée lundi à accompagner le gouvernement du Sénégal dans sa nouvelle politique de décentralisation à travers la mise en place des pôles territoires.

"Nous nous engageons à accompagner le gouvernement, à travers le ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, dans sa nouvelle politique de décentralisation visant à mettre en place des pôles territoires partout au Sénégal", a-t-il notamment dit.

M. Sow, également président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar (CCIAD), s'entretenait avec des journalistes, en marge de l'assemblée générale décentralisée de l'UNCCIAS à Kaffrine (centre).

"Nous félicitions les autorités pour cette nouvelle vison, et nous sommes déjà prêts à rassembler tous les corps de métiers à Kaffrine, à travers un projet d'aménagement de vingt à trente hectares pour accompagner les chefs d'entreprise, afin de les former et de les encadrer pour pouvoir fixer les jeunes dans leurs terroirs respectifs", a déclaré Abdoulaye Sow.

Cette AG portait essentiellement sur l'élaboration et la mise en oeuvre d'un manuel de procédure unique à toutes les chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture du pays.

La rencontre a été présidée par le gouverneur de la région de Kaffrine, Moustapha Diaw, en présence des présidents des chambres consulaires de Louga, Tambacounda, Saint Louis, Kolda, Ziguinchor et Kaffrine.

Le président du conseil départemental de Kaffrine, Abdoulaye Wilane, a également pris part à cette assemblée générale, ainsi que d'autres acteurs de la décentralisation.

Le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Kaffrine, Moustapha Diop, s'est félicité d'avoir accueilli cette assemblée générale. Il s'est attardé sur les missions assignées aux chambres consulaires, consistant à former, formaliser et encadrer les entreprises.