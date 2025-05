Sénégal: UASZ - Les aspirations et modèles de réussite des jeunes au coeur d'un projet de recherche

Ziguinchor — L'Institut éducation, famille, santé et genre (IEFSG), affilié à l'université Assane Seck de Ziguinchor (sud), a annoncé lundi travailler sur un projet de recherche destiné à lever le voile sur les aspirations et modèles de réussite des jeunes au Sénégal et en Côte d'Ivoire.

"Il s'agit, à travers ce projet, de pouvoir comprendre quels sont les aspirations et les modèles de réussite des jeunes au Sénégal et en Côte d'Ivoire. On veut comprendre d'abord qui sont nos jeunes, qu'est ce qui les fait bouger et quels sont aujourd'hui les éléments qui structurent et composent leurs modèles de réussite", a déclaré le responsable scientifique de l'IEFSG, Jean Alain Goudiaby.

S'exprimant en marge de la cérémonie de lancement de cette initiative, en présence des autorités académiques de cette université du sud du Sénégal, il a indiqué que ce projet de recherche d'une durée de deux ans est financé par l'Agence française de développement (AFD).

Il ambitionne notamment d'interroger "ce que réussir veut dire", et devrait permettre, à terme, de disposer d'une "meilleure documentation de la question des jeunes et des modèles de réussite qui les animent", a-t-on appris des initiateurs.

Le professeur Goudiaby a précisé qu'au niveau du Sénégal, son équipe va travailler sur trois territoires différents, à savoir le milieu urbain (Dakar), les milieux transfrontaliers (Casamance) et des zones symboliques comme la ville de Touba, sur un échantillon de 3000 personnes.

"Nous avons choisi d'intervenir à Touba pour comprendre quelle est la part du religieux dans la construction des modèles de réussite aujourd'hui pour les jeunes au Sénégal", a-t-il expliqué.