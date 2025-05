Sénégal: Fatick - Des élus s'engagent pour le financement de la santé de la mère et de l'enfant

Des maires et conseillers territoriaux de la région de Fatick (ouest) ont assuré lundi de leur engagement à participer au financement de la santé de la mère et de l'enfant.

Conviés à un atelier de la Direction de la santé de la mère et de l'enfant axé sur le plaidoyer en faveur de la santé de mère et de l'enfant, ils proposent aussi de servir de relais des politiques nationales en direction de ces deux couches de la population.

Dans cette optique, plusieurs maires et conseils des communes de Fatick et les conseils territoriaux ont pris l'engagement de contribuer au financement de la planification familiale, de la santé maternelle, néonatale infantile et des adolescents.

"En tant que collectivité territoriale, nous prenons en charge cette compétence. Nous avons l'obligation d'insérer une ligne budgétaire pour accompagner la santé de la mère et de l'enfant", a déclaré la première adjointe au maire de Fatick, Ndeye Aïda Diouf.

Elle indique que la municipalité de la capitale du Sine accompagne déjà les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans, avec l'appui des partenaires techniques et sociaux.

"On veut booster les indicateurs et promouvoir des stratégies innovantes et des mécanismes de financement durable au niveau local", a soutenu Mansour Dieng de la Direction de la santé de la mère et de l'enfant.

Pour y parvenir, M. Dieng a souligné la nécessité de combler le manque de politique de sensibilisation et de compréhension des mécanismes de financement dédiés à la santé.

La Direction de la santé de la mère et de l'enfant a initié des ateliers régionaux pour susciter également l'adhésion et l'engagement des collectivités territoriales ciblées pour la mise à disposition d'un budget dans leurs localités à travers des lettres d'engagement.

Elle attend ainsi l'engagement de 300 collectivités territoriales et un plan de renforcement de la coopération intercommunale pour partager des ressources et des stratégies.