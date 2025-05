Afrique de l'Est: Lancement d'une réunion régionale en Éthiopie sur la mise en place de services numériques de conseil agroclimatique

Addis-Abeba — Une réunion régionale de trois jours consacrée à la mise en place du réseau de connaissances sur les services numériques de conseil agroclimatique (DACAS) dans la région de l'IGAD s'est ouverte aujourd'hui à Bishoftu, en Éthiopie.

Organisée par l'IGAD en collaboration avec l'Accélération des impacts de la recherche climatique du CGIAR pour l'Afrique (AICCRA), cette réunion réunit des experts des États membres de l'IGAD et des partenaires techniques régionaux.

Le réseau de connaissances DACAS vise à renforcer la collaboration et l'innovation régionales en matière de services numériques de conseil agroclimatique, contribuant ainsi à la mise en place de systèmes alimentaires résilients au changement climatique en Afrique de l'Est.

S'exprimant à l'occasion, le ministre d'État de l'agriculture, Meles Mekonen, a indiqué que la création du réseau de connaissances DACAS jouerait un rôle essentiel dans le renforcement de ces efforts en permettant une approche plus ciblée et rationalisée pour relever ces défis.

Il créera également une plateforme en ligne où les parties prenantes pourront partager des informations précieuses et accéder à des ressources pour améliorer la sécurité alimentaire et la durabilité, a indiqué le ministre d'État.

Le directeur de l'environnement et des ressources naturelles de l'IGAD, Daher Elmi Houssein, a déclaré que l'IGAD mettait en oeuvre, grâce à un financement de la Banque mondiale, un programme de sept ans sur la résilience des systèmes alimentaires.

L'objectif de développement du programme (ODP) est d'accroître la résilience des systèmes alimentaires et la préparation à l'insécurité alimentaire dans les pays participants.

L'objectif de cet atelier est de faciliter et de coordonner une plateforme DACAS durable et inclusive entre les États membres de l'IGAD.

Il vise à promouvoir un système d'information agroclimatique numérique intégré qui favorise l'échange d'informations, l'apprentissage et la collaboration, renforçant ainsi la résilience des systèmes alimentaires et favorisant l'adaptation au changement climatique et le développement durable.

Le réseau facilitera la création, l'échange et la diffusion des connaissances, tout en favorisant le partage d'expériences, d'enseignements et de bonnes pratiques entre les principales parties prenantes, afin d'éclairer la prise de décision.

Il a ainsi noté que cette réunion vise à réunir des spécialistes et des experts clés des ministères de l'Agriculture, des agences météorologiques nationales et des organismes de recherche agricole des États membres de l'IGAD, ainsi que des partenaires techniques régionaux.

L'objectif est de discuter et d'approuver le projet de termes de référence et de plan d'action du réseau de connaissances DACAS, ainsi que de procéder à son lancement officiel.

Abebaw Bihonegn, chef de mission de l'IGAD en Éthiopie, a déclaré que l'IGAD travaillait sans relâche pour améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, assurer la gestion durable des ressources naturelles et de l'environnement, et renforcer la résilience aux catastrophes et au changement climatique dans la région.