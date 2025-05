Algérie: Sultanat d'Oman - Renforcement des relations de coopération et de partenariat

ALGER — Le communiqué conjoint ayant sanctionné la visite d'Etat effectuée en Algérie par le Sultan d'Oman, Sa Majesté Haïtham ben Tariq, a mis en avant la volonté des dirigeants des deux pays de poursuivre leurs efforts en vue de renforcer les relations de coopération et de partenariat et de les hisser vers des horizons prometteurs reflétant leur volonté commune.

Les deux parties se sont félicitées de l'évolution des relations bilatérales au cours des dernières années, lesquelles "se sont renforcées depuis la visite d'Etat du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à Mascate, du 28 au 30 octobre 2024, et la tenue de la 8e session de la Commission mixte à Alger, les 11 et 12 juin 2024", saluant les démarches entreprises dans ce cadre.

A cette occasion, le président de la République a estimé que cette rencontre renouvelée avec le Sultan d'Oman reflète "les relations de fraternité, de coopération et de solidarité unissant les peuples algérien et omanais frères".

Sa Majesté le Sultan Haïtham ben Tariq a, lui aussi, salué "les relations solides entre les peuples algérien et omanais frères, caractérisées par des liens historiques, culturels et de solidarité et une communauté de destin".

Passant en revue les principaux mémorandums d'entente signés par les deux pays dans le domaine économique et commercial, les deux dirigeants ont encouragé "les projets d'investissement conjoints dans les secteurs public et privé, lesquels viendront renforcer le partenariat réussi en matière de production de fertilisants, d'engrais, d'ammoniac et d'urée dans la zone industrielle d'Arzew pour une valeur de 2,4 milliards USD".

Ils ont salué, dans ce sens, les contacts en cours pour concrétiser des projets dans des domaines tels que "l'industrie automobile, l'énergie et les médicaments", appelant à "hâter leur concrétisation et à explorer d'autres domaines de partenariat et de coopération mutuellement bénéfiques".

Les deux parties ont aussi salué la création du Fonds d'investissement omano-algérien, "en tant qu'outil de financement des investissements conjoints entre les deux pays frères, à même d'augmenter leur volume, de garantir leur diversité et de les étendre à tous les domaines".

Les deux dirigeants ont, par ailleurs, donné des instructions pour "l'intensification des efforts conjoints visant à promouvoir et à augmenter le volume des échanges commerciaux entre les deux pays, en tirant parti des capacités économiques et commerciales dont ils disposent".

Ils ont salué, par là même, les conclusions du Forum d'affaires tenu à Alger le 11 juin 2024, en présence d'hommes d'affaires et de chefs d'entreprises des deux pays.

Ils ont également salué le choix du Sultanat d'Oman comme invité d'honneur de la 56ᵉ édition de la Foire internationale d'Alger (FIA), prévue du 23 au 28 juin 2025, et le choix de l'Algérie comme invitée d'honneur de la 7e édition du Salon omanais de l'agriculture, de la pêche et de l'agroalimentaire (Oman AgroFood), qui se tiendra du 1ᵉʳ au 3 décembre 2025.

Les deux parties se sont également félicitées de la signature de mémorandums d'entente et de programmes exécutifs de coopération dans les domaines de la justice et des affaires juridiques, de l'investissement, de l'agriculture, des ressources halieutiques, de l'industrie pharmaceutique, de l'énergie et des mines et du travail et de l'emploi.

Ils ont salué, en outre, "la profondeur des liens humains, historiques et culturels unissant les deux peuples frères", louant "le rôle exceptionnel joué par la communauté algérienne au Sultanat d'Oman dans le renforcement des relations bilatérales".

S'agissant des questions d'intérêt commun aux niveaux régional et international, les deux dirigeants ont procédé à un échange de vues sur les derniers développements enregistrés, réaffirmant leur volonté de coordonner les positions de leurs pays respectifs en la matière, "conformément aux principes de leur politique étrangère au service de leurs intérêts mutuels et des intérêts des nations arabe et musulmane, mais aussi au service du renforcement des fondements de la sécurité et de la stabilité dans la région et dans le monde".

Concernant la situation dans le monde arabe, les deux dirigeants sont convenus de la nécessité de "poursuivre l'action, en coordination avec leurs frères arabes, tant au niveau bilatéral que dans le cadre de la Ligue des Etats arabes, en vue de renforcer l'action arabe commune et de faire face aux menaces et aux multiples défis qui pèsent sur leur sécurité et leur stabilité".

Evoquant la situation tragique en Palestine, les deux dirigeants ont exprimé "leur vive réprobation et leur ferme condamnation de la guerre génocidaire et de la politique de la terre brûlée menées par les autorités d'occupation contre le peuple palestinien dans la bande de Ghaza, causant des drames sans précédent ainsi qu'une destruction massive des infrastructures vitales notamment les hôpitaux, les écoles et les lieux de culte".

Aussi, ont-ils appelé la communauté internationale, notamment le Conseil de sécurité, à "assumer ses responsabilités en vue d'un arrêt immédiat de la guerre contre Ghaza et à oeuvrer pour un règlement global et juste de la question palestinienne, sur la base des résolutions pertinentes de la légalité internationale et du principe de la solution à deux Etats, à même de garantir au peuple palestinien le droit d'établir son Etat indépendant sur les frontières de 1967, avec El-Qods pour capitale".

A ce propos, la partie omanaise a salué "les démarches soutenues et les efforts intenses menés par l'Algérie en faveur de la défense de la cause palestinienne au sein du Conseil de sécurité, en sa qualité de membre représentant le groupe arabe".

De son côté, la partie algérienne a mis en avant "le rôle constructif joué par le Sultanat d'Oman dans la médiation entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Iran", louant "l'approche adoptée par la diplomatie omanaise, fondée sur le règlement pacifique des différends, le dialogue et la sagesse pour résoudre les conflits régionaux et internationaux".