Congo-Brazzaville: Insertion sociale - Mise en place progressive d'une cellule de lutte contre le chômage

Le ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, en partenariat avec le Bureau international du travail (BIT), a organisé un atelier de mise en place d'une cellule d'appui à l'insertion au sein des établissements pilotes pour les rendre opérationnels au profit des inspecteurs d'académie et des conseillers emploi.

Organisé sur le thème « L'insertion professionnelle des jeunes diplômés issus de l'enseignement technique et professionnel », l'atelier s'inscrivait dans le cadre du projet de développement intégré des chaînes de valeurs agricoles (Prodivac). Il a permis de mettre en place une cellule de lutte contre le chômage afin de diversifier l'économie congolaise et de soutenir la croissance.

Les experts ont développé un cahier des charges et une culture fonctionnelle de la cellule d'appui à l'insertion au sein des établissements sous tutelle du ministère de l'Enseignement technique et professionnel, a indiqué Pascal Robin Ongoka, directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. « Au cours de cette rencontre, les participants ont identifié les obstacles et opportunités pour une meilleure employabilité des jeunes diplômés issus des établissements et autres », a-t-il dit.

La cellule qui sera mise ne place travaillera en synergie avec le Bureau international du travail (BIT), l'Agence congolaise pour l'emploi et les acteurs du secteur privé, a-t-il informé.

L'expert du BIT-Afrique centrale, le Dr Ali M. Boukar, spécialiste sous-régional des politiques de l'emploi du développement productif, a réitéré l'idée de continuer à formaliser les petites entreprises qui est une piste de solution pour remédier au chômage. « Se formaliser veut dire, être enregistré, avoir une comptabilité régulière, avoir un numéro d'identifiant fiscal et prendre en compte la question de la sécurité sociale », a-t-il expliqué. Cela permet, selon lui, d'avoir plus facilement accès aux crédits bancaires car les Etats accompagnent les petites entreprises dans le processus de leur formalisation.

« Nous sommes là pour une assistance technique. Les inspecteurs d'académie et les conseillers emploi doivent être formés pour accompagner et travailler en synergie avec les jeunes désoeuvrés afin de mieux les insérer », a indiqué Gloria Oket Ondako, coordonnatrice nationale du BIT.

Rappelons que le Prodivac est un projet dont l'objectif est d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de soutenir la croissance et de diversifier l'économie congolaise. Il bénéficie du soutien financier de la Banque africaine de développement et concentre ses interventions sur quatre chaines de valeurs : manioc, maïs, volaille et poissons.