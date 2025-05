Congo-Brazzaville: AUF-Congo - Formation des enseignants sur les Ntic éducatifs

Dans le but d'intégrer les Nouvelles technologies de l'information et de la communication (Ntic) dans le champ d'action des professionnels de l'éducation, l'Agence universitaire de la francophonie (AUF) a organisé, pendant six jours à Brazzaville, une formation intensive visant à renforcer les compétences des enseignants sur l'utilisation de ces plateformes.

La formation avait pour but d'améliorer les conditions d'enseignement des professeurs et d'augmenter leurs performances. Une initiative qui s'inscrit dans la stratégie de l'AUF sur la formation numérique de l'enseignement supérieur. Elle a réuni plus de 62 participants issus de plusieurs établissements d'enseignement supérieur. « Il s'agissait de renforcer les capacités sur les usages des Ntic, d'abord pour ceux qui l'avaient déjà, et ensuite, développer ces mêmes compétences pour ceux qui ne l'avaient pas », a indiqué le Dr Christ Louyindoula, formateur et enseignant à l'Ecole normale supérieure (ENS).

Les enseignants ont exploré des outils numériques innovants pour l'enseignement à distance, la rédaction et la présentation des cours, l'utilisation des tableaux numériques, l'intelligence artificielle, les évaluations en ligne et les dangers de l'internet.

Selon le Dr Christ Louyindoula, « Au XXIe siècle, il y a plein de nouveaux outils que l'on peut utiliser pour améliorer les pratiques des classes des enseignants dont l'idée est de faire d'eux de bien meilleurs enseignants », a-t-il indiqué.

Pour sa part, le Pr Alphonse Makosso, enseignant chercheur à l'ENS et récipiendaire de cet atelier, s'est dit très satisfait des ressources partagées et des échanges entre ses collègues. « Il faut dire que la formation a été à son niveau de transmission des connaissances. L'objectif était d'apprendre ces outils pour notre bien en premier lieu, mais surtout pour le bien de nos apprenants », a-t-il souligné.

Rappelons que l'AUF-Congo oeuvre depuis plusieurs années à soutenir la transformation numérique des établissements membres. Avec cette action, elle réaffirme son engagement à accompagner les universités dans l'adaptation aux défis du numérique et à promouvoir une éducation de qualité, accessible et innovante.