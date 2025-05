Congo-Brazzaville: Fête du 1er mai - Une marche sportive organisée par le personnel du Ciespac

Le Centre Inter-États d'enseignement supérieur en santé publique d'Afrique centrale(Ciespac) a célébré, le 1er mai à Brazzaville, la Journée internationale du travail par une marche sportive sur la corniche.

Le directeur du Ciespac, le Pr Pierre Marie Tebeu, et ses collaborateurs, en tenues de sports, ont marché sur un tronçon d'environ sept kilomètres. L'initiative placée sur le thème « Digitaliser pour révolutionner la santé et la sécurité au travail » visait à allier le bien-être physique et transformation numérique dans le monde professionnel. Le choix de ce thème reflète ainsi une double priorité pour l'institution, à savoir préserver la santé physique des agents grâce au sport et garantir leur sécurité par l'innovation technologique.

« Le sport est un pilier fondamental de la prévention des maladies non transmissibles, entre autres, l'hypertension artérielle, le diabète et l'obésité. La pratique régulière du sport renforce non seulement le corps, mais aussi l'esprit. En tant qu'acteurs de la santé publique, nous devons montrer l'exemple », a déclaré le Pr Pierre Marie Tebeu.

A l'heure des technologies de l'information et de la communication, le Ciespac joue sa partition en tant qu'acteur dans la prévention des risques professionnels, l'amélioration des conditions de travail, et le suivi de la santé du personnel. Les technologies de la santé jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement d'un système de santé. Les dispositifs médicaux, en particulier, sont indispensables pour la prévention, le diagnostic et le traitement des maladies et la réadaptation des patients.

« Vous savez que la Journée internationale du travail qu'on est en train de célébrer actuellement met un accent particulier sur la digitalisation. Cela veut dire, en d'autres termes, intégrer ce qu'on appelle les technologies de l'information et de la communication dans le travail. C'est pour cela, aujourd'hui au Ciespac, nous allons un peu plus vite en matière de digitalisation, en transformant les enseignements à un niveau informatique, ce que nous appelons aujourd'hui Campus universitaires virtuel qui est un élément exceptionnel », a conclu le directeur général du Ciespac, Pierre Marie Tebeu.

Selon les affirmations recueillies auprès du directeur général du Ciespac, cette institution d'enseignement comptabilise actuellement plus de cent enseignants à travers le monde qui interviennent à partir des universités de Genève, de Washington et bien d'autres dans le monde.