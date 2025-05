Congo-Brazzaville: Assainissement urbain - Le maire de Ngoyo exhorte sa population à la propreté

A la faveur du trimestre d'assainissement lancé il y a peu dans la ville océane et en lien avec la Journée de l'assainissement observée le 1er samedi du mois, Genest Wilfrid Paka Banthoud, administrateur-maire de l'arrondissement 6, Ngoyo, a effectué le 3 mai une la ronde dans les dix comités des quartiers de sa circonscription administrative pour se rendre compte de l'adhésion de la population aux directives des autorités.

Dès les premières heures de la matinée, l'administrateur-maire de Ngoyo a sillonné le CQ 601, l'avenue Jean-Baptiste-Tati-Loutard, le siège de la maire en construction, le lycée technique et agricole, le marché de Côte mateve, le quartier Djeno en allant vers le Terminal pétrolier, le quartier Tchimbambouka, le quartier Louessi-Nanga, l'avenue Jean-Richard-Bongo sans oublier les établissements scolaires Pierre-Tchicaya de Boempire à Mpaka, l'école de Tchimbambouka, l'école Ernest-Bayonne au quartier Tchivoundou. Dans tous ces lieux, la population mobilisée autour des chefs de quartier, de zone et de bloc; les associations, confessions religieuses et tous les citoyens et riverains se sont mis au travail, outils en main, pour nettoyer les avenues, curer les caniveaux mais aussi nettoyer les salles de classe et les cours des établissements scolaires.

« Cette ronde nous a permis d'abord d'évaluer notre système d'organisation et voir si notre appel a été suivi par la population. Après cette ronde, nous savons maintenant ce qu'il faut faire pour améliorer cette action à l'avenir et intéresser davantage les citoyens au mot d'ordre de garder et de préserver notre environnement», a dit le maire de Ngoyo. « C'est maintenant à nous de lui doter en matériel suffisant pour que le travail d'assainissement se fasse comme nous le souhaitons. Nous devons donc ajouter les pelles, les râteaux, les fourches, les balais brosses, les bottes, les balais domestiques...», a-t-il poursuivi.

« Nous demandons à tous les tenanciers des commerces le long des avenues de se joindre au mouvement au lieu de fermer seulement les boutiques le 1er samedi du mois pour ne rouvrir qu'après 10 heures. Ce qu'ils doivent plutôt faire c'est de nettoyer leur périmètre d'action. Cela va influer favorablement sur leurs commerces et attirer davantage des clients », a précisé le maire de Ngoyo.

Pour lui, cette ronde a eu aussi pour but de sensibiliser la population à garder l'environnement propre car, a-t-il répété, la propreté chasse la maladie. Un message qu'il a aussi livré devant les élèves dans les établissements scolaires visités pour qu'ils le répercutent à leurs parents. Les chefs de quartier, de zone et de bloc ont pris l'engagement d'accompagner les gouvernants, pourvu que les conditions matérielles et logistiques leur soient octroyées.