Cote d'Ivoire: WhatsApp franchit le cap des 3 milliards d'utilisateurs - Quel impact en RCI?

Avec plus de 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde, WhatsApp s'impose une fois de plus comme la messagerie instantanée la plus puissante de la planète. Un record franchi au premier trimestre 2025, annoncé ce mercredi 30 avril par Mark Zuckerberg, PDG de Meta.

Lors de sa conférence téléphonique de présentation des résultats financiers du groupe, le PDG Mark Zuckerberg a annoncé plus de 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde, rejoignant ainsi le club très fermé des applications qui attirent plus de trois milliards d'utilisateurs actifs. Mark Zuckerberg a également vanté l'apport de l'IA, qui permet à Meta de "mieux identifier et cibler l'audience" susceptible d'être intéressé par le produit d'un annonceur. Au total, le chiffre d'affaires s'établit à 42,3 milliards de dollars (+16%). Cette croissance résonne également sur le continent africain, notamment en Côte d'Ivoire où l'application est devenue un outil incontournable de communication.

Lancée en 2009, WhatsApp a connu une adoption lente à ses débuts, avant de franchir le cap des 2 milliards d'utilisateurs en 2020, en pleine pandémie de Covid-19. Le contexte sanitaire mondial a renforcé la dépendance aux outils numériques. En Côte d'Ivoire, l'application a rapidement gagné du terrain dans les usages quotidiens notamment des groupes familiaux, communication professionnelle, classes virtuelles, campagnes citoyennes. Des médias, des ONG, et même certaines institutions publiques s'en servent pour diffuser des messages de sensibilisation ou d'information.

La gratuité des messages, la possibilité de passer des appels vocaux et vidéos via Internet, ou encore la facilité de créer des groupes thématiques sont autant de facteurs qui renforcent sa popularité. Les commerçants se sont adaptés à cette réalité, ils y exposent leurs produits, les clients passent commande via la messagerie, et les paiements s'effectuent parfois en ligne. Le pays témoigne d'une adoption massive des réseaux sociaux, avec 7 millions d'utilisateurs actifs et un taux de pénétration de 23,9 %.

Pour conserver sa position dominante, Meta continue d'enrichir WhatsApp. Ce mois d'avril, l'entreprise a intégré de nouvelles fonctionnalités comme le scan de documents, l'amélioration de la qualité d'image et les mises à jour simplifiées. Des ajouts qui pourraient transformer davantage l'usage professionnel de la messagerie, notamment dans les PME ivoiriennes en quête de solutions numériques simples et efficaces. Rappelons qu'à ce jour, WhatsApp reste entièrement gratuit et ne propose pas de publicité