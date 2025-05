Afrique: Le continent en ligne de mire - La Côte d'Ivoire présente le Dr Michel Yao à la tête de l'OMS Afrique

Le Dr Michel Yao, éminent spécialiste en santé publique, est le candidat officiellement présenté par la Côte d'Ivoire pour briguer le poste de Directeur régional de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l'Afrique. La candidature a été dévoilée le 5 mai 2025, à Abidjan-Plateau par le Ministre de la Santé, de l'Hygiène Publique et de la Couverture Maladie Universelle, en étroite coordination avec le Ministre des Affaires Étrangères. L'élection est prévue pour le 18 mai prochain.

Fort d'une carrière remarquable de plus de 27 ans dans le domaine de la santé, dont deux décennies au sein de l'OMS, le Dr Yao est unanimement salué pour son expertise, son leadership et son engagement au service des populations. Il a notamment joué un rôle central dans la gestion de crises sanitaires majeures comme les épidémies d'Ebola, la pandémie de COVID-19 et la reconstruction du système de santé en République centrafricaine.

Une vision claire pour une OMS-Afrique plus proche des réalités

Reconnu pour son approche humaine et rigoureuse, il a été distingué à plusieurs reprises, notamment par le Prix du Directeur général de l'OMS et la Médaille de Commandeur décernée par les autorités centrafricaines.

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a personnellement soutenu cette candidature, en cohérence avec son engagement pour une meilleure santé des Ivoiriens et des Africains, et pour une représentation accrue de la Côte d'Ivoire dans les organisations internationales. La candidature du Dr Yao bénéficie ainsi de l'adhésion des plus hautes autorités du pays.

« Je rêve d'un Bureau régional de l'OMS pour l'Afrique proactif, plus agile, au service direct des populations. Je suis prêt à servir chaque pays dès le premier jour de mon mandat », a déclaré le Dr Michel Yao. Sa campagne repose sur cinq priorités stratégiques, à savoir, promouvoir la recherche et l'innovation en santé, notamment la santé numérique ; renforcer la couverture sanitaire universelle et l'accès équitable aux soins ; construire des systèmes de santé résilients face aux crises sanitaires et climatiques ; accélérer la lutte contre la mortalité maternelle et infantile ainsi que contre les maladies transmissibles et non transmissibles ; créer un partenariat stratégique entre États, société civile et secteur privé.

Une candidature enracinée dans les réalités africaines

Médecin formé à l'Université d'Abidjan et titulaire d'une spécialisation en santé publique de l'Université de Montréal, le Dr Yao est un homme de terrain, un humanitaire, un diplomate et un manager. Il prône une approche collaborative fondée sur les preuves, la mobilisation des compétences locales et de la diaspora, et l'intégrité au service de la santé publique.

A noter que sa devise « Au service d'une meilleure santé pour nos communautés » incarne la profondeur de son engagement pour l'Afrique.