Cote d'Ivoire: Rhdp - Le congrès se tiendra les 20 et 21 juin 2025 au parc des expositions d'Abidjan

Le Directoire du Rhdp a tenu le mercredi 30 avril 2025, sa 20è séance de travail au siège du parti Rue Lepic à Cocody. Cette rencontre a été présidée par Gilbert Koné Kafana, Haut Représentant du Président de la République.

Relativement à la vie et au fonctionnement de cette formation politique, après de très larges consultations, et après avoir pris les orientations du président du Parti, Alassane Ouattara, le Rhdp tiendra son deuxième congrès ordinaire les 20 et 21 juin 2025, au parc des expositions d'Abidjan. « Plus de 7.000 militants sont attendus au Parc des expositions pour l'ouverture et plus de 60.000 au stade Alassane Ouattara d'Ebimpé pour la clôture » , a annoncé le secrétaire exécutif adjoint en charge de la communication et de la propagande du Rhdp, Claude Sahy.

Pour rappel, Le 16 juillet 2018, s'est tenue au palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire, l'Assemblée Générale Constitutive du Parti unifié Rhdp. Ce processus d'unification a conduit à la tenue du premier Congrès ordinaire du Rhdp les 25 et 26 janvier 2019, au cours duquel Alassane Ouattara, Président de la République, a été élu président du parti, pour un mandat de cinq (05) ans, conformément à l'article 19 des statuts du Rhdp.

Pour la préparation du congrès, le directoire du Rhdp a annoncé deux mesures entérinées par le président du Parti : Il s'agit de la nomination d'Amédé Kouakou, ministre de l'Équipement et de l'entretien routier, membre du Directoire, est nommé en qualité de Président du Comité d'Organisation. Quant à Mariétou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, membre du directoire, elle a été nommée présidente du comité Scientifique. « Ce Congrès revêt donc une importance particulière.

Il donnera donc l'occasion de dresser un bilan de la nouvelle organisation du Parti, de faire des recommandations pour un renforcement de la position de notre appareil sur l'échiquier politique national, de dégager les perspectives, de renouveler le mandat du Président à la tête du Parti et de désigner le Candidat du Rhdp à la prochaine échéance présidentielle d'octobre 2025 », note le communiqué signé de Gilbert Koné Kafana. Concernant l'analyse de la situation socio-politique, Le Directoire du Rhdp a appelé à la responsabilité de la classe politique pour continuer à garantir aux ivoiriens le climat de paix et la poursuite du trajectoire sur la voie du progrès économique et social qui prévaut depuis l'avènement du Président Alassane Ouattara à la magistrature suprême.