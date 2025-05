Cote d'Ivoire: Utilisation de l'Intelligence artificielle - Les journalistes appelé à la rigueur et à plus de responsabilité

C'est autour du thème : « Informé dans un monde complexe : l'impact de l'intelligence artificielle sur la liberté de la presse » que les journalistes en Côte d'Ivoire ont célébré la 32e journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai 2025 dans les locaux de la Radio télévision ivoirienne (Rti).

Une thématique pertinente qui pour M. Sanogo Bakary, représentant du ministre de la Communication, soulève des interrogations sur la transformation des métiers de l'information et sur la responsabilité accrue des journalistes face aux dérives possibles de la technologie. Soutenant que l'intelligence artificielle améliore la production et la diffusion, de l'information, elle présente par ailleurs des risques de désinformation, manipulation de l'opinion, menace sur la cohésion sociale et sur la stabilité des démocraties émergentes.

Ainsi face à ces enjeux, les journalistes doivent faire preuve de rigueur et de responsabilité. Il doit respecter scrupuleusement les règles de sa profession et contribuer à la paix sociale en empêchant la propagation de fausses nouvelles, les discours de haine et la manipulation de l'opinion publique. Il a par ailleurs invité l'ensemble des journalistes a plus de responsabilité en cette période électorale de 2025. « Déterminé à jouer sa part, l'Etat ivoirien L'Etat vous garantit aux journalistes, la liberté d'exercer leur métier dans un cadre sécurisé. Il vous appartient d'exercer cette liberté avec professionnalisme et discernement » a-t-il laissé entendre.