Afrique: Façonner l'avenir de l'assurance vie sur le continent - La Fédération sénégalaise jette les bases

Le rôle, le fonctionnement et l'importance de l'assurance Vie dans l'économie, seront entre autres problématiques au menu des échanges, dans le cadre du « Salon de l'Assurance Vie ». Les 08 et 09 mai prochains, l'Assurance vie sera « Au coeur de la souveraineté économique et sociale : levier de transformation pour une Afrique résiliente et inclusive ».

C'est le thème principal de l'évènement qui réunira des experts, institutions académiques, autorités publiques et réglementaires, acteurs de l'assurance et décideurs de haut niveau, pour débattre des enjeux stratégiques de l'assurance vie en Afrique et particulièrement en zone CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances).

Les 08 et 09 mai prochains, Dakar sera la capitale de l'Assurance Vie, par les soins de la Fédération sénégalaise des Sociétés d'Assurances (FSSA) qui organise la première édition du Salon dédié à cette problématique majeure. L'évènement placé sous la haute autorité du Premier Ministre du Sénégal, sera un creuset pour débattre des enjeux stratégiques de l'assurance vie en Afrique et particulièrement en zone CIMA.

Il vise à promouvoir l'innovation, la recherche et les opportunités économiques, tout en sensibilisant les jeunes, les professionnels, les investisseurs et institutions financières, vers les avancées du secteur qui façonnent l'avenir du continent.

La protection sociale, la sécurité financière des assurés et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation, autant de leviers qui permettront de relever les défis liés au développement de la branche Vie, à l'augmentation du taux de pénétration à travers l'innovation, l'éducation financière et la diversification des offres. Cela passera par des échanges dont l'aboutissement sera matérialisé à travers une meilleure protection et sécurisation de l'épargne des assurés et bénéficiaires des contrats d'assurance Vie.

Silencieux mais puissant

La Fédération Sénégalaise des Sociétés d'Assurance (FSSA) regroupe les principaux acteurs du secteur assurantiel au Sénégal. Elle oeuvre pour la modernisation du secteur, le renforcement des compétences et la sensibilisation du public à la culture de l'assurance vie.

Bien que souvent sous-développée en Afrique par rapport aux marchés occidentaux, l'assurance vie constitue un instrument stratégique pour construire une Afrique plus résiliente, financièrement inclusive et autonome. Si elle est correctement structurée et popularisée, elle pourrait jouer un rôle crucial sur plusieurs plans. L'assurance vie canalise l'épargne individuelle vers des investissements de long terme.

En Afrique où les besoins de financement des infrastructures, de la transition énergétique ou de la santé sont immenses, cette ressource domestique est précieuse. Elle permet aux États et aux entreprises d'accéder à des capitaux stables et locaux, limitant la dépendance aux financements extérieurs volatils. En proposant des produits simples et accessibles, l'assurance vie peut protéger les ménages contre les chocs de la vie (décès, maladie, invalidité) ; elle renforce la résilience des familles vulnérables, réduit la précarité et soutient une croissance inclusive ; en lien avec les services numériques, elle peut toucher des millions de personnes exclues des circuits financiers classiques.

Investisseurs institutionnels majeurs, les compagnies d'assurance vie peuvent, en Afrique, soutenir le développement des marchés obligataires et boursiers, en finançant notamment les PME et projets d'infrastructure via des obligations vertes ou sociales ; pour peu qu'elle soit bien intégrée aux politiques publiques et aux besoins des populations afin de devenir un moteur de transformation silencieux mais puissant.