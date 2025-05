Soudan: La ville de Port-Soudan de nouveau prise pour cible des FSR

La ville de Port-Soudan, siège provisoire du gouvernement, a de nouveau été la cible d'une attaque ce lundi 5 mai. Le principal dépôt pétrolier du pays a pris feu. La veille, les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) avaient lancé une attaque de drones sur des installations militaires et civiles.

Dimanche, c'est une base aérienne, utilisée par les militaires et les civils, qui avait été touchée, ainsi qu'un entrepôt de munitions et des installations civiles. Ce lundi, un important dépôt de carburants a pris feu. À chaque fois, il s'agit d'attaques de drones dits explosifs, lancés par les Forces de soutien rapide.

Pour le chercheur Cameron Hudson, c'est un développement inquiétant. La position FSR la plus proche de Port-Soudan est à plus de 600 km et cela démontre la capacité des FSR à frapper de très loin des cibles stratégiques. Se pose aussi le risque que les FSR étendent la guerre aux territoires où ils ne sont pas présents

Pour les analystes du Sudan War Tribune, les paramilitaires, qui ont perdu plusieurs positions ces derniers mois, ont de plus en plus recours à ces drones sans pilote pour frapper en profondeur dans les zones contrôlées par l'armée. Cela leur a notamment permis de cibler les infrastructures du pays, telles que le barrage de Merowe et la centrale électrique de Dongola, le mois dernier, et d'affaiblir les autorités. Mais ces attaques sur Port-Soudan risquent également d'affecter l'aide humanitaire. La ville est une plateforme logistique par laquelle transite la plupart de l'aide.