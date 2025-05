Afrique Centrale: Est de la RDC - Entre Kinshasa et l'AFC/M23, de laborieux pourparlers de paix

Alors que l'attention internationale se tourne vers les États-Unis qui ont reçu, de la part de Kigali et de Kinshasa, un avant-projet d'accord de paix pour l'est de la RDC, les projecteurs se braquent aussi sur Doha où les délégations du gouvernement congolais et du mouvement armé AFC/M23 se retrouvent pour la troisième fois.

Les délégations du gouvernement congolais et du mouvement armé AFC/M23 sont arrivées à Doha le week-end dernier, sans changement notable dans leur composition : elles sont toujours essentiellement constituées de techniciens spécialisés dans les domaines de la sécurité et du renseignement. Les travaux ont repris dimanche 4 mai, mais sans véritable contact direct au départ. Chaque partie a d'abord travaillé séparément, avant d'être réunie autour de la table des discussions.

Les deux camps affirment vouloir « oeuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration d'un cessez-le-feu effectif », mais dans les faits, le climat reste tendu et l'optimisme est mesuré. Depuis leur déclaration conjointe il y a dix jours, aucune avancée concrète n'a été enregistrée. Au contraire, les blocages persistent et sur le terrain, les combats ont repris. L'AFC/M23 progresse vers le nord du lac Édouard et a pris le contrôle de Lunyasenge, dans le territoire de Lubero. D'autres mouvements de troupes sont également signalés aux abords de Kashebere, dans le territoire de Walikale.

Face à cette dégradation, les médiateurs insistent pour maintenir le dialogue ouvert. Doha a relancé la dynamique, avec une implication forte des États-Unis qui ont joué un rôle central dans la reprise des discussions. Sous cette pression, les délégations ont été incitées à revenir à la table des négociations, pour un processus dont la durée reste, à ce stade, indéterminée.