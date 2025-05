Afrique: Le Bénin annonce son soutien officiel à la candidature du Mauritanien Dr Sidi Ould Tah à la Présidence de la BAD

communiqué de presse

Nouakchott, le 5 mai 2025 – La République Islamique de Mauritanie se félicite du soutien officiel apporté par la République du Bénin à la candidature du Dr Sidi Ould Tah à la Présidence de la Banque Africaine de Développement (BAD).

Ce soutien a été annoncé à l’issue d’une audience accordée ce jour par Son Excellence Monsieur Mohamed Cheikh El Ghazouani, Président de la République Islamique de Mauritanie, à une délégation béninoise de haut niveau. Conduite par le Ministre d’État chargé de la Coordination de l’Action Gouvernementale et du Développement, Monsieur Abdoulaye Bio Tchané, et par le Ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances, Monsieur Romuald Wadagni, la délégation béninoise était porteuse d’un message personnel du Président Patrice Talon à son homologue mauritanien.

La rencontre s’est tenue en présence du Ministre en charge du Cabinet du Président de la République, Monsieur Nani Ould Chrougha, et du Ministre mauritanien de l’Économie et des Finances, Monsieur Sid’Ahmed Ould Bough. À la sortie de l’audience, la délégation béninoise a souligné l’excellence des relations bilatérales entre le Bénin et la Mauritanie, avant de faire part officiellement de la décision du Bénin de soutenir la candidature du Dr Sidi Ould Tah.

« Notre frère Sidi Ould Tah a le profil et les compétences requises pour faire de la BAD le véritable outil de développement dont le continent a besoin aujourd’hui. À cet effet, nous lui apportons notre soutien et sommes prêts à mobiliser l’ensemble de nos partenaires autour de cette candidature », a déclaré la délégation béninoise.

Le gouvernement mauritanien salue cette marque de confiance forte et significative de la République du Bénin et de ses plus hautes autorités. Elle y voit une reconnaissance du parcours, de l’engagement et de la vision panafricaine du Dr Sidi Ould Tah au service d’une Afrique plus solidaire, plus intégrée et plus souveraine.

Le Dr Sidi Ould Tah a commenté : « Je suis particulièrement fier du soutien apporté par la République du Bénin, un pays dont le leadership et l’engagement en faveur de la coopération régionale sont largement reconnus. Ce soutien renforce ma conviction que notre continent est prêt à s’unir autour d’une vision commune pour une Banque africaine de développement plus forte, plus inclusive, capable de relever les défis actuels et de libérer pleinement le potentiel de l’Afrique. »