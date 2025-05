Gabon: Le président Brice Oligui Nguema nomme son gouvernement

Deux jours après sa prestation de serment, le président gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema poursuit l'installation de son administration. Ce lundi 5 mai, celui-ci a nommé Séraphin Moundounga au poste de vice-président de la République et Alexandre Barro Chambrier à celui de vice-président du gouvernement, l'équivalent du poste de Premier ministre qui n'existe plus dans la nouvelle Constitution. Ce lundi toujours, la formation du gouvernement a également été annoncée.

Resserré, le nouveau gouvernement du Gabon dont la composition a été révélée lundi 5 mai est essentiellement composé de technocrates. Composé de 30 membres - contre 35 dans l'équipe précédente -, d'une moyenne d'âge de 45 ans, il compte dix femmes dans ses rangs, rapporte notre correspondant à Libreville, Yves-Laurent Goma.

Aux postes les plus en vue figure notamment Henri-Claude Oyima, le PDG du groupe bancaire panafricain BGFIBank, qui est nommé à la tête d'un super ministère en charge de l'économie, des finances, mais aussi de la dette, des participations, et de la lutte contre la vie chère. Sa mission : maximiser la collecte des recettes publiques, discipliner les dépenses de l'État, et gérer au mieux la dette pour permettre à l'exécutif de signer prochainement un programme d'aide avec le FMI afin de retrouver quelques marges de manoeuvres financières.

Âgé de 68 ans, natif de Ngouoni, dans la province du Haut-Ogooué, ce survivant du système Bongo réputé très discret et qui entretient des liens étroits avec de nombreux chefs d'État de la région était jusqu'à présent à la tête du premier groupe bancaire de la zone Cemac. Outre ce poste qu'il occupait depuis plus de 30 ans, Henri-Claude Oyima présidait également le conseil d'administration de la Bourse de l'Afrique centrale (BVMAC) et, depuis 2022, la Fédération des entreprises du Gabon. Depuis l'arrivée au pouvoir de Brice Clotaire Oligui Nguema, celui-ci en était devenu un visiteur régulier.

Les fidèles du président conservent leurs prérogatives

Bras droit du président durant le coup d'État qui a balayé le régime d'Ali Bongo, le colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi hérite, lui, d'un poste de ministre d'État en charge des Transports, tandis que le très convoité ministère du Pétrole revient à Sosthène Nguema Nguema, un jeune technocrate. Quant aux fidèles du chef de l'État, ils restent à des postes-clés si bien que les titulaires des portefeuilles de la Défense, de l'Intérieur et des Affaires étrangères ne changent pas.

Brice Clotaire Oligui Nguema a en revanche remercié plusieurs cadres du gouvernement sortant. Tel est par exemple le cas de Charles Mba qui était en charge du Budget dans l'ancienne équipe, mais aussi de Murielle Mikoué, jusqu'alors à la Réforme des institutions et de Flavien Nzengui Nzoundou, son ancien mentor à la garde Républicaine.