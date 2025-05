Ghana: L'opposition manifeste contre la destitution de la présidente de la Cour suprême

Une manifestation organisée par quatre partis d'opposition a eu lieu, lundi 5 mai, à Accra, la capitale du Ghana, pour protester contre la suspension de la présidente de la Cour suprême, le mois dernier, dans le cadre d'une enquête pouvant déboucher sur sa destitution. À la pointe de la contestation, le Nouveau parti patriotique (NPP) accuse le chef de l'État, John Dramani Mahama, d'avoir rompu la séparation des pouvoirs dans le pays en prenant une telle décision.

« Ceci n'est pas de la gouvernance, mais de la tyrannie déguisée en démocratie ». Face aux quelques milliers de personnes qui ont répondu à l'appel à manifester lancé par quatre partis d'opposition, lundi 5 mai, à Accra, la capitale du Ghana, les mots d'Alexander Afenyo-Markin sont sans détours. Pour le chef de l'opposition parlementaire, la décision prise au mois d'avril par le président John Dramani Mahama de suspendre la présidente de la Cour suprême, Gertrude Araba Esaaba Torkornoo, ne serait en fait destinée qu'à servir un agenda caché du chef de l'État, en l'occurence celui de pouvoir briguer un troisième mandat en 2028.

Selon le député, cette perspective est aujourd'hui de plus en plus plausible en raison de la progressive mise en place d'un corps judiciaire soumis au président, ce qui risque de lui permettre d'interpréter la Constitution comme bon lui semble. « John Dramani Mahamane se perçoit désormais plus comme un président mais comme un autocrate, un dirigeant à vie. Il ne vise pas la justice, mais à envoyer un message aux juges : obéissez, ou soyez brisés ! », lance-t-il encore face à la foule de manifestants.

« pétitions frivoles, illégitimes et poreuses »

Sans précédent dans l'histoire de la IVe République ghanéenne, la suspension de la plus haute magistrate du pays est pourtant bel et bien prévue par la Constitution. Mais pour Justin Kodua Frimpong, le secrétaire général du Nouveau parti patriotique (NPP), la procédure, telle qu'elle est actuellement engagée, ne reposerait sur aucun fondement. « Le président s'est appuyé sur des pétitions frivoles, illégitimes et poreuses, argumente-t-il. Il doit, à l'inverse, utiliser la Constitution judicieusement, en bonne conscience... Or là ce n'est pas le cas ! »

Dans les rues d'Accra, les manifestants demandent, eux, la réintégration immédiate de Gertrude Araba Esaaba Torkornoo dans ses fonctions et l'interruption totale de l'enquête dont elle fait l'objet.