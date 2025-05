Ile Maurice: Victoire écrasante de l'Alliance du changement - Une voie pour l'avenir

Quatre-Bornes, la ville des Fleurs, a parlé avec force et clarté. Lors des élections municipales de dimanche, la population a massivement voté en faveur de l'Alliance du changement, balayant les doutes et affirmant son désir d'un nouveau souffle politique. Une victoire dans les trois Wards, portée par des femmes et des hommes intègres, engagés, à l'écoute et proches du terrain. Tard dans la soirée de dimanche, les élus de l'Alliance du changement se sont adressés à la population avec des mots forts, des promesses et surtout, une volonté partagée : remettre Quatre-Bornes sur les rails du progrès et de la dignité. Les électeurs ayant choisi l'honnêteté et la transparence, les 20 candidats élus les ont remerciés avec émotion.

Ward 1

Veda Balamoody, venu soutenir les candidats, a déclaré : «C'est la deuxième fois que je gagne ici. Cette victoire, je la dois à un électorat qui croit en l'honnêteté et au travail. Nos adversaires ont voulu détourner l'attention avec des manoeuvres douteuses, mais nous avons répondu par la vérité. Merci à tous.» Les quatre candidats du Ward 1 ont pris la parole. Pour Lutchmee Gungabissoon : «Nous allons redonner toute sa valeur à notre municipalité. Ce n'est pas juste goudronner des routes, mais créer une vision pour la ville, protéger l'environnement, renforcer le voisinage. Nous allons nettoyer et reconstruire avec coeur.» Indira Devi Kayala a, elle, confié : «Nous croyons en nous, mais surtout en vous. Merci pour votre confiance. Un grand merci à Reza Gunny, au Dr Arvin Boolell, à Riyad et Stéphanie Anquetil pour leur appui. Le travail commence maintenant.»

Gael Pierre Etienne a dit : «Nou ti bokou lor koltar. Merci à tous les habitants qui nous ont donné leur confiance. Nous allons apporter des changements réels pour nos jeunes, pour le sport, pour la culture et contre la drogue. Seul, c'est impossible. Ensemble, c'est certain.» Enfin, selon Jameel Ahmad Foondun : «Ce combat n'a pas été facile. Mais grâce à votre force, à votre foi en notre vision, nous avons franchi chaque obstacle. Cette victoire est la vôtre.»

Ward 2

Au Ward 2, l'Alliance du changement, avec plus de 3 000 voix pour chaque candidat, a compris que cette confiance massive appelle à la responsabilité. Pour le Dr Kabir Raj Vicky Naga:«La population nous a honorés par sa confiance. Notre responsabilité est immense. Nous allons écouter, analyser et agir. On ne trahira pas cette confiance.» Les autres élus sont Deeptee Harsha Beeharee, Navisen Manikon et Yasmine Shera Denmamode. Dans ce Ward, la population a voté pour la renaissance : faire refleurir QuatreBornes, en y replaçant l'humain, la culture et la solidarité.

Ward 3

La candidate élue Jenita Henny Gopee a déclaré : «L'heure est venue de redonner à Quatre-Bornes son nom de ville des Fleurs. Le travail commence avec nos familles, nos quartiers, et notre coeur.» Prenant la parole, Dhakshayani Parapen Chattun a dit : «Je remercie chaque électeur. Cette victoire est un appel à l'action. Nous allons construire une ville juste, inclusive et forte.» Arielle Pierre Belle-rose a, elle, confié : «Merci à Paul Bérenger, à Navin Ramgoolam et à notre équipe pour cette énergie de tous les instants. Nous avons gagné parce que nous avons travaillé avec sincérité.» Enfin, Ruddy Bryan Kennoo a dit : «Merci à Anish Beeharee, Arvin Boolell, Veda Balamoody, Stephanie Anquetil. Nou pou aret beton, met fler partou. Le vrai travail commence.»