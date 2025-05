Ile Maurice: La FCC découvre un réseau de sociétés fictives et de faux employés

Les enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC) ont perquisitionné le domicile de Tomeshwarnath Ramlowat, 51 ans, à Solférino No. 4, hier. Ils ont saisi plusieurs équipements informatiques et des documents liés à ses entreprises fictives. Après plusieurs heures d'interrogatoire, il a été arrêté en vertu des articles 3(1)(b), 6 et 8 de la Financial Intelligence and AntiMoney Laundering Act pour blanchiment. Il sera présenté devant la cour de Port-Louis pour sa demande de libération sous caution ce matin.

Selon l'acte d'accusation, entre le 30 mai 2023 et le 4 mars 2024, Tomeshwarnath Ramlowat aurait été en possession, en tant que directeur de plusieurs sociétés, d'une somme de Rs 20 715 000 déposée sur divers comptes bancaires. Ces fonds sont soupçonnés de provenir d'une activité criminelle, selon les enquêteurs. La FCC a ainsi levé le voile sur une fraude impliquant le programme gouvernemental prime à l'emploi à travers la Mauritius Revenue Authority (MRA), destiné à favoriser l'intégration professionnelle de jeunes femmes et de personnes en situation de handicap.

L'instigateur présumé de ce système frauduleux, Tomeshwarnath Ramlowat, est un ancien employé de States Informatics Ltd et il est spécialiste en technologies de l'information. Selon l'enquête, il aurait utilisé l'identité d'une quinzaine de personnes - toutes bien réelles - pour les inscrire frauduleusement au programme, en prétendant qu'elles étaient employées dans diverses de ses sociétés.

L'affaire a éclaté à la suite de plaintes déposées par plusieurs personnes auprès de la MRA, déclarant n'avoir jamais perçu les allocations mensuelles de Rs 15 000 promises dans le cadre du programme. Ces témoignages ont alerté les autorités, qui ont rapidement transféré le dossier à la FCC. L'enquête a révélé que huit entreprises, toutes enregistrées au nom de Ramlowat - dont Mausage Ltd, Reliance Training Ltd, Reliance Foods Ltd, Reliance Partners Ltd, Smith, Williamson & Partners (Mtius) et Sagex Consulting Ltd - ont déposé des demandes frauduleuses via le portail en ligne de la MRA. Ces sociétés ont déclaré un total de 285 employés fictifs, ce qui leur a permis d'empocher Rs 31 977 700 entre avril 2023 et février 2024.

Selon la FCC, le système de traitement automatisé de la MRA, basé sur les contributions à la Contribution sociale généralisée, au National Solidarity Fund et à la Training Levy, a validé les demandes sans détecter les irrégularités. Toutefois, une analyse plus poussée de la traçabilité des fonds a permis de découvrir que Rs 14 797 729 avaient été directement transférées sur des comptes bancaires personnels. Les fonds détournés auraient été utilisés pour des opérations financières suspectes, notamment des investissements en cryptomonnaies via la plateforme https://www.binance.com/en, des acquisitions immobilières à l'étranger, dans une propriété à Dubaï, et le financement de sociétés écrans.

La FCC poursuit ses investigations pour déterminer s'il existe d'autres complices localement ou à l'étranger, et pour geler les fonds restants.