Ile Maurice: Une ville à rallumer, un mandat pour convaincre

Ils l'ont tous promis : redonner à Curepipe son éclat d'antan, raviver la ville Lumière. Mais ce défi s'annonce de taille pour les 20 nouveaux élus de l'Alliance du changement. Si la municipalité tombe entièrement entre les mains de ce seul parti, l'opposition, bien que battue, n'a pas dit son dernier mot. Plusieurs candidats battus assurent qu'ils joueront leur rôle de vigie, bien décidés à scruter chaque action. «Chiens de garde», disent-ils. Et ils comptent aboyer fort si besoin est.

Ward 1 : victoire sans surprise... promesse de travail acharné aussi

Douze candidats étaient en lice au Ward 1.Sans surprise, les quatre représentants de l'Alliance du changement se sont imposés. Leurs campagnes de proximité, entre porte-à-porte assidu et réunions nocturnes, ont porté leurs fruits. Ketty Jessica Charles-Jhoomuck, Lakun Kutwaroo, Gireesh Kumar Gendah et Ernie Roojee sont les heureux élus. Sourires radieux au soir du scrutin, engagement ferme à la clé. «Comptez sur nous car tant que nous siégerons, nous nous battrons pour notre ville», promet Lakun Kutwaroo. Tous les quatre affirment que la confiance que les habitants leur ont témoignée restera à jamais gravée dans leur mémoire. Leur priorité : rendre à Curepipe ses lettres de noblesse.

Ward 2 : la jeunesse triomphe avec les pieds sur terre

Même scénario au Ward 2. Les quatre sièges ont été raflés par les candidats de l'Alliance du changement, dont deux jeunes issus de familles ancrées en politique. Eleesa Lafolle, arrivée en tête avec 1 681 voix, savoure sa victoire, mais reste lucide. «L'heure est au travail», dit-elle, consciente des attentes. Pour Shakti Dewoo, cette première expérience électorale est avant tout humaine : «C'est très enrichissant. Je n'ai pas de mots, mais je ressens une profonde gratitude envers nos équipes.» Leurs colistiers Mary Anne Philips et Kaviraj Metturjeet partagent cette satisfaction, bien décidés à transformer les promesses en actes concrets.

Mais tout le monde ne partage pas cette euphorie. Sarjoo Gowreesunkur, candidat d'Idéal Démocrate et auteur d'une performance honorable avec 708 voix, se dit déçu. «Je pensais que les électeurs chercheraient un équilibre, qu'ils choisiraient des gestionnaires avant de penser partis politiques. Malheureusement, beaucoup ont voté par émotion.» Il se dit cependant réaliste, notant l'attachement persistant de l'électorat aux couleurs plutôt qu'aux idées.

Ward 3 : l'onde de choc du changement balaie même les anciens maires

Le Ward 3 a vu deux anciens maires tenter leur chance en indépendant, mais la vague rouge, mauve, jaune et bleu a tout emporté sur son passage. L'écart est parlant : Javed Jauhangeer, quatrième élu, a récolté 1 851 voix, contre seulement 774 pour Samy Chellen, dernier maire de la ville. Dhaneshwar Bissonauth, Tashyana Latchmana Pillay et Julien Permal complètent le quatuor victorieux. Pour Julien Permal, cette victoire traduit une volonté populaire claire : «Les habitants veulent du changement, pas seulement localement, mais aussi à l'échelle nationale. Même dans les villages, ce vent nouveau soufflera.»

Tashyana Latchmana Pillay témoigne de moments forts vécus en campagne. «Des personnes âgées nous ont suppliés de les aider à espérer à nouveau. Nous allons tout faire pour que des choses simples redeviennent des droits fondamentaux, pas des privilèges.» Les élus entendent retourner vers leurs électeurs pour les remercier, mais surtout pour construire avec eux. «Les infrastructures, les drains, la gestion des déchets... C'est un chantier immense. On espère être à la hauteur», affirme Dhaneshwar Bissonauth.

Ward 4 : une coalition efficace et disciplinée

Dans le Ward 4, Michaël Chelvan de Rezistans ek Alternativ est sorti en tête, contre toute attente. «Je ne m'y attendais pas, mais notre ligne de conduite a été claire : pas de critiques stériles, juste des messages utiles.» Cette victoire est aussi celle d'une coalition solide. Marie Diana Ami parle d'un travail d'équipe exemplaire : «Chacun a su porter haut les couleurs de son parti. La campagne a été belle, collective et rigoureuse.» Hervais Dieudonné savoure sa revanche contre ceux qui jouaient en sousmarin. Fauzee Mohammad Jalal partage, pour sa part, l'enthousiasme de ses colistiers et affirme que le véritable travail ne fait que commencer.

Ward 5 : motivation intacte

Pas de surprise non plus au Ward 5 : les quatre sièges reviennent à l'Alliance du changement. Malgré la fatigue visible, la joie a été éclatante. Pour Sylviane Merle-Ramasamy, cette victoire appartient aussi à toutes les petites mains, ces militants qui ont oeuvré sans relâche. Moonsamy Permall souligne le dynamisme du quatuor élu, tandis que Warren Sylvain Sylvestre remercie chaleureusement les électeurs pour leur confiance. Rati Lutchmun, elle, promet d'être à l'écoute de tous, sans exception.

Les ministres saluent l'élan populaire

À l'annonce des résultats, les trois ministres de la circonscription n'ont pas boudé leur plaisir. Ajay Gunness, Michaël Sik Yuen et Richard Duval ont pris la parole pour féliciter les nouveaux élus. «Pendant six ans, ils vont porter Curepipe. Leur campagne a été intense, leur victoire est méritée», a lancé Gunness. Michaël Sik Yuen a assuré qu'il donnera un «bon coup d'épaule» pour soutenir la nouvelle équipe. Quant à Richard Duval, il a parlé d'un «jour historique». «Nous avons attendu longtemps cette élection. Curepipe a enfin changé.»

La page des élections est tournée, mais un véritable chapitre commence maintenant pour les 20 nouveaux élus de Curepipe. Portés par une vague de changement et une volonté populaire affirmée, ils ont désormais la lourde responsabilité de transformer les espoirs en actions concrètes. Les attentes sont immenses, les promesses nombreuses et les défis bien réels. Dans une ville en quête de renouveau, chaque geste comptera. Face à eux, une opposition vigilante, des citoyens éveillés et une ville entière qui attend, non plus des discours, mais des résultats. Le compte à rebours est lancé : à eux de rallumer la lumière.