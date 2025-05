Ile Maurice: Patrick Belcourt au conseil municipal, une marche pour le Parlement

Le leader d'En Avant Moris, Patrick Belcourt, fera son entrée au conseil municipal des villes-soeurs après avoir été élu en tête de liste dans le Ward 2 avec 2 186 voix. Il a devancé les trois candidats de l'Alliance du changement. En Avant Moris pourrait représenter une alternative aux «grands partis» qui ont dominé la scène politique au niveau national et local pendant ces dernières années. Avec une approche basée sur la proximité et le dialogue avec les habitants des régions de Stanley, Plaisance et Camp-Levieux, Patrick Belcourt, selon ses propres mots, «récolte» le fruit de ses efforts.

Avec cette percée dans l'administration locale, ses partisans espèrent que c'est un nouveau palier franchi dans sa quête d'un siège à l'Assemblée nationale dans cinq ans. Il ne faut oublier qu'aux élections générales du 10 novembre 2024, le chef de file d'En Avant Moris avait recueilli 6 373 voix et avait pris la cinquième place juste derrière la candidate de l'Alliance Lepep, Fazila JeewaDaureeawoo. Patrick Belcourt s'était aussi classé devant Rama Valayden et Ivan Collendavelloo.

Cette fois, pour les élections municipales, avec ses 2 186 voix, c'est 279 voix de plus que Gabriella Batour de l'Alliance du changement, deuxième avec 1 907 voix. Patrick Belcourt obtient aussi le deuxième meilleur score sur l'ensemble des six Wards de Beau-Bassin-Rose-Hill, derrière le candidat du changement Kumarsing Balgobin, qui a obtenu 2 556 voix dans le Ward 6.

Interrogé vers la mi-journée de dimanche, à l'école du gouvernement de Stanley, Patrick Belcourt avait fait un appel aux citadins de venir voter en masse car ce droit vote avait été confisqué pendant les dix dernières années par l'ancien gouvernement et aussi, selon lui, la vie des habitants de Beau-Bassin-Rose-Hill était devenue «margoz». Il a déclaré que cette fois, il voyait de gens venir aux bureaux de vote avec le sourire et le visage très calme, contrairement aux élections générales où les gens votaient avec colère.

Seuls 29, 83 % des 77 492 électeurs inscrits à Beau-Bassin-Rose-Hill ont accompli leur devoir civique. Le vote s'est déroulé dans le calme et à l'école de Stanley, la haute commissaire de l'Afrique du Sud, Nelly Manzini, venue en tant observatrice, s'est, par la suite, déclarée vraiment très impressionnée par le déroulement des élections et que l'exercice se déroule dans la transparence. Toujours dans le Ward 2, l'ancien maire Ken Fong Suk Koo, du Muvman Liberater, n'a pris que la 13e place avec 257 voix.

Dans le Ward 1, Mevin Miniandee de l'Alliance du changement est sorti premier avec 1 914 voix et à son arrivée à l'école de Stanley dans la soirée, certains criaient déjà «Miniandee lemer». Sera-t-il nommé premier magistrat des villes-soeurs ? On ne devrait pas tarder à le savoir. Atish Aubeeluck, Iqbal Calcateea et Sindy Christian sont les autres élus du Ward 1. Au Wards 3, 4 et 5, les candidats de l'Alliance du changement ont été élus, suivis soit des candidats du Reform Party ou d'En Avant Moris. Dans le Ward 5, les équipes du Reform Party ont quitté l'école Jules Koenig avant la proclamation desrésultats. Dans le Ward 6, par contre, ce sont les candidats de Vre ML qui talonnent les quatre candidats élus de l'Alliance du changement.