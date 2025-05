Madagascar: 3 mai à Antsiranana - Le coup de maître de l'AJPRO de Ben Aly

La célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse célébrée à Diego-Suarez a été couronnée de succès. Ben Aly Jaomamy, président de l'association des journalistes professionnels d'Antsiranana a réussi son défi. Il a pu réunir tous les personnels d'information de la province à deux mois et demi de sa prise de poste.

La solennité a débuté le 2 mai. Formation, échange et conférence ont rythmé le premier jour, tandis qu'au jour J, carnaval et festin durant lequelle les hauts dignitaires des deux régions DIANA-SAVA ont été conviés. Au cours de son allocution, Ben Aly Jaomamy a souligné l'importance ainsi que le rôle du journaliste dans leur localité. Il a également fait savoir que malgré les lignes éditoriales qui les définissent dans leurs organes de presse, les chroniqueurs de l'AJPRO sont unis.

Pour sa part, le vice-président de l'Ordre des Journalistes de Madagascar de la DIANA Jean Louis Rajerison a évoqué les diverses difficultés auxquelles ses confrères font face. « Ce métier exige de la rigueur», a-t-il avancé. De leur côté, les intendants, en l'occurrence madame le Préfet d'Antsiranana Hermine Tsirinary, ont encouragé les membres du quatrième pouvoir pour qu'ils puissent mener à bien leur noble profession...

Distinction et reconnaissance

En outre la cérémonie du samedi 3 mai qui s'est tenue à la salle de spectacle de la Grande Maison de la communication et de la Culture Banja a été marqué par l'élévation du journaliste chevronné Jean Claude Velomanana au rang de commandeur de l'Ordre National et la reconnaissance de la journaliste culturelle, Suzette. Le premier est un homme qui a consacré la moitié de sa jeunesse au journaliste. Ayant débuté en tant que bénévole, il a gravi les échelons pour devenir directeur interrégional de la Communication DIANA-SAVA.

Jean Claude Velomanana s'est également investi dans les activités sociales. À part son regard pointu sur la vie politique locale, ce monsieur est aussi un protecteur farouche de l'environnement. Alors, les conditions étaient réunies pour sa distinction. Quant à Mama Suzette, elle a été la pierre angulaire de la rubrique culture de la Télévision Varatraza. Dans son émission, elle mélange la poésie et l'art oratoire traditionnel.

Son vocabulaire et ses expressions atypiques ont fait d'elle la femme la plus apprécié des auditeurs et téléspectateurs diegolais dans la deuxième moitié des années 1990 après le conteur Jaoravoaña Paul alias Paul Congo. Dictionnaire vivant du parler sakalava Tavaratra, cette grande Dame a éduqué la génération 2000 intéressée par la culture de la partie septentrionale du pays. Le président de l'AJPRO s'en souvient : « J'écoutais ses émissions tous les mardi après-midi. J'ai découvert tant de choses. Tout ça grâce à Mama Suzette».

Antsiranana, 132 ans de journalisme

L'histoire démontre que la ville du Pain de Sucre était le deuxième fief de la presse après Antananarivo. La population, quoiqu'elle soit plongée dans le train-train quotidien, a toujours été avide d'informations. Suivre les nouvelles faisait partie de l'éducation populaire. D'où la deuxième salutation de ce contrée « ino vaovao?» littéralement quelle est la nouvelle...

Cependant, la presse à Diego-Suarez a connu des hauts et des bas. La lutte anticoloniale, la succession des régimes politiques, les grèves et les coups d'Etats ainsi que la pression effectuée par les dirigeants ont totalement eu une répercussion sur l'activité journalistique. À présent, les personnels de l'information doivent encore faire face aux aléas de la nouvelle technologie. L'avènement des réseaux sociaux et de l'Intelligence Artificielle rend aussi bien leur tâche facile, mais favorise la paresse intellectuelle, qui est difficile, car ces plateformes sont des concurrents. Toutefois, ces outils nécessitent d'être utilisés à bon escient. Le progrès de la technologie s'avère être incontournable.

En somme, le journalisme à Diego-Suarez a connu une évolution exponentielle. De plus, les adolescents s'intéressent à la profession. Leur participation à la formation de Junior Reporter du 23 au 27 avril dernier en est la preuve concrète. De même pour les universitaires issues de différentes filières. Désireux à la fois de renouveler la profession et de contribuer au développement du journalisme, ces jeunes sont sur la bonne voie...