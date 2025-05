Madagascar: Santé publique - Introduction de l'éducation à la sexualité dans quatre écoles

Dans le cadre d'une initiative pilote, quatre établissements scolaires intègrent désormais un programme d'éducation complète à la sexualité. Cette démarche vise à fournir aux élèves des connaissances précises et adaptées sur la santé sexuelle et reproductive, conformément aux reconnaissances internationales.

L'introduction de l'éducation complète à la sexualité (ECS) dans quatre établissements scolaires marque une étape significative dans la promotion de la santé publique et de l'éducation des jeunes. Il s'agit du lycée Rakotoarisoa (Amoron'i Mania), lycée Lara Antsirabe (Vakinankaratra), CEG Miarinarivo (Itasy) et de l'EPP Soamandrakizay (Analamanga). Ce projet pilote, étalé sur trois ans, a pour but de réduire les grossesses précoces, la propagation des IST (Infections sexuellement transmissibles), et de promouvoir l'autonomie des jeunes en matière de santé reproductive.

C'est une initiative du ministère de l'Education nationale (MEN), en partenariat avec le Mouvement Malagasy pour le planning familial (MMPF) dans le cadre du Programme d'appui aux droits et à la santé sexuelle et reproductive (PADSSR), dont le lancement officiel s'est tenu hier à Antaninarenina. Il cible environ 9 000 personnes, dont 6 000 jeunes et adolescents ainsi que 3 000 adultes de l'entourage des jeunes dont les parents, les éducateurs et les directeurs d'écoles.

Actions

40 jeunes pairs-éducateurs chargés d'animer des actions de sensibilisation à l'ECS dans les établissements scolaires bénéficieront d'une formation dans le cadre de ce projet. Il y aura également des ateliers de sensibilisation à destination des jeunes, des parents, des enseignants et des responsables scolaires. Des formations seront aussi dispensées aux professionnels de santé pour mieux répondre aux besoins en santé sexuelle et reproductive. Des clubs et des espaces d'informations seront aussi créés sans oublier la distribution de kits d'hygiène menstruelle.