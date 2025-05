Madagascar: Projet Base Toliara - Andry Rajoelina répond aux attaques lancées par Siteny Randrianasoloniaiko

Le 6ème dan de karaté rend coup sur coup au 6ème dan de judo sur le tatami d'ilménite du Sud.

Allusion

Un an et cinq mois après le face-à-face télévisé qui avait eu lieu la veille du premier tour de l'élection présidentielle du 16 novembre 2023, l'ex-candidat numéro 3 réélu président de la République rend la monnaie de sa pièce à l'ancien candidat numéro 13 devenu vice-président de l'Assemblée nationale, au titre de l'opposition. « Natao ihany ny tsy hiteny... » En lâchant cette phrase à la consonance on ne peut plus claire, Andry Rajoelina fait allusion au prénom « Siteny » de Randrianasoloniaiko. Et de pousser la métaphore plus loin en déclarant que « ce n'est pas avec les muscles qu'on développe le pays mais avec le cerveau ». Un autre jeu de mots ou « maux » par rapport à son adversaire surnommé « Behozatse » à cause de son penchant à montrer ses gros muscles.

Appel

« Les politiciens opposés au projet Base Toliara se comptent sur les doigts d'une main pour ne pas dire qu'un seul s'oppose au développement du Sud du pays », estime le locataire d'Iavoloha. Et ce, au cours de son intervention radiotélévisée où il a défendu bec et ongles le projet d'extraction d'ilménite et de monazite par une société US. « Les Américains sont très à cheval sur la protection de l'environnement », a-t-il souligné. Histoire de rassurer l'opinion par rapport à l'Étude d'Impact Environnemental (EIE) relative au projet. « Je n'aurai jamais soumis un projet contraire aux intérêts du peuple malagasy », devait soutenir le 6ème dan de karaté. Balayant d'un coup de mawashi-geri , les attaques musclées du 6ème dan de judo qui veut faire tomber, avec un waza-ari, le projet Base Toliara. L'actuel tenant du titre lance un appel aux Malgaches afin de « ne rien céder aux manoeuvres de division ».