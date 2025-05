Madagascar: Journalisme d'investigation - Les lauréats du Grand Prix Malina connus

À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, Transparency International Initiative Madagascar (TI-IM) a, comme chaque année, mis à l'honneur le journalisme d'investigation à travers la remise des prix du Grand Prix Malina, qui célèbre les travaux contribuant à la transparence, à la redevabilité et à la lutte contre la corruption. Pour cette 7e édition, les lauréats récompensés ont su démontrer une rigueur journalistique et un engagement au service de l'intérêt public.

Dans la catégorie Meilleure Vidéo d'Investigation, le prix a été attribué à Nadia Raonimanalina, Germain Andrianalitiana et José Sitrakiniaina pour leur enquête percutante intitulée « Ambatovy, fampandrosoana manalasala » ou « Ambatovy, un développement qui interroge ». Ce travail met en lumière les zones d'ombre autour du projet minier d'Ambatovy, notamment ses impacts sociaux et environnementaux, dans un contexte où les promesses de développement sont souvent mises en balance avec les réalités du terrain.

Dans la catégorie Révélation, le prix a été décerné à Nirina Lalao Claude Rakotomiarisoa pour son investigation « Avortement à Madagascar : des ténèbres à la lumière ». Son enquête, à la fois sensible et documentée, aborde un sujet longtemps resté tabou dans la société malgache. En donnant la parole à des femmes et à des professionnels de santé, elle éclaire les conséquences du cadre juridique restrictif sur l'avortement, et ouvre un débat sociétal essentiel.

Depuis sa création, le Grand Prix Malina est devenu un rendez-vous incontournable pour les professionnels de la presse et de la société civile. Il valorise le rôle du journalisme d'investigation dans la construction d'une démocratie plus transparente et responsable à Madagascar. À travers ces distinctions, TI-IM réaffirme son engagement à encourager une presse libre, indépendante et audacieuse, capable de faire émerger la vérité dans un contexte parfois hostile à la liberté d'expression.