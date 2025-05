Madagascar: Sapeurs-pompiers - Succès de la journée « Portes ouvertes »

À l'occasion de la Journée mondiale des sapeurs-pompiers, célébrée le samedi 3 mai, le grand public a été convié à une journée portes ouvertes à la caserne des soldats du feu de Tsaralalàna. Une occasion pour les citoyens d'avoir une idée de l'engagement et du sacrifice de nos sapeurs-pompiers, à travers des démonstrations techniques, expositions de véhicules et visites guidées des locaux.

La journée, placée sous le signe de la solidarité et de la sensibilisation, a rassemblé familles, étudiants, professionnels de santé et simples curieux. Des consultations médicales gratuites, des extractions dentaires ainsi qu'une opération de don de sang ont ponctué l'événement, dans un climat de consensus et éducatif.

Des stands interactifs et animations pédagogiques ont permis d'initier les plus jeunes aux gestes de premiers secours et aux bons réflexes en cas d'incendie. L'exposition des matériels d'intervention, des camions, lances et tenues ignifugées a suscité l'enthousiasme général.

« Une journée inoubliable, surtout pour nos enfants », a confié un parent présent sur place. La participation active de la communauté et la diversité des activités proposées ont renforcé le lien entre les pompiers et la population. La journée s'est achevée sous les applaudissements, dans un esprit de partage et de respect pour ces héros du quotidien.