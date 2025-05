Madagascar: Malagasy Professionnels de l'Elevage - Engagée dans la professionnalisation des acteurs

La plateforme Malagasy Professionnels de l'Élevage (MPE) oeuvre pour la reconnaissance et le développement durable du secteur de l'élevage à Madagascar, et ce, avec trente années d'expériences.

Elle rassemble des éleveurs, des techniciens, des chercheurs et des partenaires engagés autour d'un objectif commun. Il s'agit de la professionnalisation des acteurs opérant dans le secteur afin d'améliorer les revenus des éleveurs, d'assurer une alimentation saine pour les ménages malgaches, et partant de renforcer la sécurité alimentaire à Madagascar.

Dans le cadre de cette mission, la MPE organise ainsi la 17e édition de la Foire de l'Élevage et de la Production Animale (FEPA) à son siège à Nanisana. « Cet événement majeur constitue un moment clé de valorisation de l'élevage local et de sensibilisation du grand public à l'importance de cette filière dans notre quotidien. La FEPA est également une plateforme d'échanges, de formation, de découverte et de promotion, destinée autant aux professionnels qu'aux familles, aux jeunes, aux partenaires techniques et institutionnels », a expliqué une responsable au sein de MPE.

Espace de plaidoyer

Dans le cadre de cette foire, la MPE entend renforcer la visibilité du savoir-faire des paysans et promouvoir les bonnes pratiques d'élevage tout en sensibilisant sur les enjeux de biosécurité, de bien-être animal et de nutrition. « L'ouverture de nouvelles perspectives de collaboration entre les acteurs du développement rural n'est pas en reste. Des conférences-débats, des stands d'exposition et de vente, des animations éducatives, des démonstrations techniques, des espaces d'échange pour les jeunes seront également mis en place. Cette année, la FEPA sera en même temps un espace de plaidoyer pour une meilleure reconnaissance du rôle des éleveurs dans la lutte contre l'insécurité alimentaire », a-t-elle poursuivi.

De nouveaux partenariats

Par ailleurs, l'événement mettra en lumière des initiatives locales qui participent à la transition vers un élevage plus durable et plus inclusif. Une forte mobilisation des acteurs du secteur et une meilleure compréhension des enjeux de l'élevage par le grand public sont ainsi de mise. En outre, de nouveaux partenariats techniques, économiques et institutionnels y seront conclus afin de soutenir les éleveurs à développer leurs activités. « En donnant la parole aux éleveurs, en exposant les réalités du terrain, et en stimulant l'innovation et la solidarité, la FEPA 2025 se positionne comme un levier stratégique pour construire l'avenir du secteur de l'élevage », a-t-elle conclu.